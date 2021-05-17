Денисова назвала число пропавших без вести украинцев на Донбассе и в Крыму

Число пропавших без вести на временно оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей украинских военных составляет около 260 человек. Их родственники выразили обеспокоенность тем, что последнее заседание рабочей группы при президенте Украины по этому вопросу проходило в прошлом году.

Об этом в своем Facebook сообщила уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.

"Обсудили работу по поиску пропавших без вести на временно оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей, которых насчитывается 258 граждан Украины", - написала Денисова.

По ее словам, матери пропавших военных выразили обеспокоенность относительного того, что с лета 2020 года не было заседания рабочей группы при президенте Украины по вопросам пропавших без вести на Донбассе и военных и гражданских заложников (пленных).

"Считаю, что для эффективной работы группы необходимо обновить ее состав. Туда должны войти представители семей пропавших без вести, общественных организаций и органов власти. С таким предложением я обращусь к главе Офиса президента Украины Андрея Ермака", - добавила омбудсмен.