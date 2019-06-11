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Омбудсмены Украины и РФ создадут рабочую группу по освобождению заключенных

Новости » Политика    11.06.2019 - 21:08
Омбудсмены Украины и РФ создадут рабочую группу по освобождению заключенных
Фото: Людмила Денисова (yatsenyuk.org.ua)

Денисова и Москалькова договорились о формате работы по освобождению заключенных

Уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова и ее коллега в РФ Татьяна Москалькова договорились о создании рабочей группы по освобождению граждан двух стран, задержанных и осужденных на территориях РФ и Украины по мотивам, которые одна из сторон считает политическими. Об этом Денисова сообщила в Facebook по итогам встречи с Москальковой в РФ.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы возможного освобождения граждан Украины, которые содержатся в пенитенциарных учреждениях на территории России, а также граждан РФ, содержащихся в таких учреждениях Украины.

Денисова и Москалькова договорились о формате работы по указанным вопросам, в частности, о создании рабочей группы, а также о подписании меморандума о сотрудничестве для дальнейших действий.

Напомним, РБК-Украина писало, что Денисова предложила Москальковой обсудить одновременное освобождение граждан двух стран, задержанных и осужденных на территориях России и Украины по мотивам, которые одна из сторон считает политическими. 

Денисова подчеркнула, что они могли бы объединить усилия и "использовать то, что есть добрая воля президента Украины Владимира Зеленского именно на освобождение всех".

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Новости Украины ДенисоваТатьяна Москалькова
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