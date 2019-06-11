Омбудсмени України і РФ створять робочу групу щодо звільнення ув'язнених

Фото: Людмила Денісова (yatsenyuk.org.ua)

Денісова і Москалькова домовилися про формат роботи по звільненню ув'язнених

Уповноважений з прав людини Верховної ради України Людмила Денісова і її колега в РФ Тетяна Москалькова домовилися про створення робочої групи по звільненню громадян двох країн, затриманих і засуджених на територіях РФ і України з мотивів, які одна із сторін вважає політичними. Про це Денисова повідомила в Facebook за підсумками зустрічі з Москальковою в РФ.

У ході зустрічі сторони обговорили питання можливого звільнення громадян України, які утримуються в пенітенціарних установах на території Росії, а також громадян РФ, що містяться в таких установах України.

Денісова і Москалькова домовилися про формат роботи із зазначених питань, зокрема, про створення робочої групи, а також про підписання меморандуму про співпрацю для подальших дій.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що Денісова запропонувала Москальковой обговорити одночасне звільнення громадян двох країн, затриманих і засуджених на територіях Росії та України з мотивів, які одна із сторін вважає політичними.

Денисова наголосила, що вони могли б об'єднати зусилля і "використовувати те, що є добра воля президента України Володимира Зеленського саме на звільнення усіх".