Денисова: если я не могу попасть к украинцам в РФ, Москалькова не сможет попасть к заключенным в Украине

Денисова заявила, что не приедет сегодня в Украину для встречи с Москальковой

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что если она не может попасть к украинским политзаключенным в Российской Федерации (РФ), то и российский омбудсмен Татьяна Москалькова не сможет попасть к заключенным в Украине. Об этом Денисова заявила в эфире "112 Украина".

"Наш президент выполнил все договоренности. Он действительно снял запрет на въезд Татьяны Москальковой в Украину. Но все остальное требует синхронности и взаимности в действиях. Если я не могу попасть к нашим политзаключенным, то и Москалькова не может попасть к своим гражданам, которые находятся на территории Украины", - отметила Денисова.

Кроме того, Денисова заявила, что не приедет в Украину для встречи с Москальковой, поскольку находится в России, чтобы встретиться с Романом Сущенко.

Напомним, ранее сообщалось, что Московский городской суд (Российская Федерация) сегодня, 26 июня 2018 года, решит вопрос по допуску Денисовой к Сущенко.