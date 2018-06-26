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Денисова: если я не могу попасть к украинцам в РФ, Москалькова не сможет попасть к заключенным в Украине

НовостиПроисшествия    26.06.2018 - 11:42
Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)
Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)

Денисова заявила, что не приедет сегодня в Украину для встречи с Москальковой

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что если она не может попасть к украинским политзаключенным в Российской Федерации (РФ), то и российский омбудсмен Татьяна Москалькова не сможет попасть к заключенным в Украине. Об этом Денисова заявила в эфире "112 Украина".

"Наш президент выполнил все договоренности. Он действительно снял запрет на въезд Татьяны Москальковой в Украину. Но все остальное требует синхронности и взаимности в действиях. Если я не могу попасть к нашим политзаключенным, то и Москалькова не может попасть к своим гражданам, которые находятся на территории Украины", - отметила Денисова.

Кроме того, Денисова заявила, что не приедет в Украину для встречи с Москальковой, поскольку находится в России, чтобы встретиться с Романом Сущенко.

Напомним, ранее сообщалось, что Московский городской суд (Российская Федерация) сегодня, 26 июня 2018 года, решит вопрос по допуску Денисовой к Сущенко.

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Теги публикации: Российская Федерация, Денисова  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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