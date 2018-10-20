Денисова констатувала відсутність прогресу в питанні звільнення політв'язнів

Фото: зустріч Людмили Денісової з Турбйорном Ягландом (facebook.com/denisovaombudsman)

Домовленості про синхронне взаємне відвідування не реалізовані

Прогрес у питанні звільнення українських політв'язнів, яких утримує в місцях позбавлення волі Російська Федерація, відсутній. Про це написала на своїй сторінці в Facebook Уповноважена Верховної ради України з прав людини Людмила Денісова за підсумками зустрічі з Турбйорном Ягландом, передає РБК-Україна.

За словами Денісової, в ході зустрічі сторони темі політв'язнів було присвячено основну частину розмови.

"Домовленості про синхронному взаємне відвідування не реалізовані. РФ досі не надала можливості провести зустрічі", - додала омбудсмен.

Денісова зазначила, що відсутній прогрес і в питанні звільнення політв'язнів.

"Турбйорн Ягланд вже звертався до Президента РФ про звільнення Олега Сенцова хоча б з гуманітарних підставах. Я вдячна за це, але поки український режисер продовжує страждати в колонії в Лабитнангі", - додала Денісова.

Нагадаємо, Денісова заявила, що омбудсмен Російської Федерації Тетяна Москалькова має обмежений мандант і не може приймати рішення.

Також Денісова заявляла, що РФ надає застарілу інформацію про стан здоров'я українських політв'язнів.