Денисова и комиссар Совета Европы обсудили ситуацию с украинскими политзаключенными

Денисова и Миятович во время скайп-конференции обсудили ситуацию с украинскими политзаключенными в РФ и на оккупированных территориях

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова и комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович во время скайп-конференции обсудили ситуацию с украинскими политзаключенными. Об этом говорится на сайте украинского омбудсмена.

Сообщается, что Денисова вместе с уполномоченным президента в Минской группе Ириной Геращенко, министром иностранных дел Павлом Климкиным и его заместителем Сергеем Кислицей сегодня, 6 июля, провели скайп-конференцию с Миятович.

Так, по словам Денисовой, с Миятович обсуждали ситуацию с украинскими политзаключенными, которые незаконно удерживаются на территории России, аннексированных и оккупированных территориях Крыма и Донбасса, их голодание.

Также она отметила, что в октябре этого года, в ходе четвертой части сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, делегация Украины намерена встретиться с Миятович для обмена информацией и обсуждения развития сотрудничества в рамках мандата Комиссара Совета Европы по правам человека.

Напомним, ранее Денисова обратилась к Миятович относительно возможности осуществления совместного визита к Олегу Сенцову и другим украинским политзаключенным.