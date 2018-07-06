Денисова та комісар Ради Європи обговорили ситуацію із українськими політв'язнями

Денисова і Міятович під час скайп-конференції обговорили ситуацію з українськими політв'язнями в РФ і на окупованих територіях

Уповноважений Верховної ради України з прав людини Людмила Денисова та комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович під час скайп-конференції обговорили ситуацію з українськими політв'язнями. Про це йдеться на сайті українського омбудсмена.

Повідомляється, що Денисова разом з уповноваженим президента в Мінській групі Іриною Геращенко, міністром закордонних справ Павлом Клімкіним та його заступником Сергієм Кислицею сьогодні, 6 липня, провели скайп-конференцію з Міятович.

Так, за словами Денисової, з Міятович обговорювали ситуацію з українськими політв'язнями, які незаконно утримуються на території Росії, анексованих і окупованих територіях Криму і Донбасу, їх голодування.

Також вона зазначила, що в жовтні цього року, в ході четвертої частини сесії Парламентської асамблеї Ради Європи, делегація України має намір зустрітися з Міятович для обміну інформацією та обговорення розвитку співробітництва в рамках мандата Комісара Ради Європи з прав людини.

Нагадаємо, раніше Денисова звернулася до Міятович щодо можливості здійснення спільного візиту до Олега Сенцова та інших українських політв'язнів.