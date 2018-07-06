Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Денисова та комісар Ради Європи обговорили ситуацію із українськими політв'язнями

НовиниСуспільство    06.07.2018 - 16:26
Фото: Людмила Денисова (yatsenyuk.org.ua)
Фото: Людмила Денисова (yatsenyuk.org.ua)

Денисова і Міятович під час скайп-конференції обговорили ситуацію з українськими політв'язнями в РФ і на окупованих територіях

Уповноважений Верховної ради України з прав людини Людмила Денисова та комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович під час скайп-конференції обговорили ситуацію з українськими політв'язнями. Про це йдеться на сайті українського омбудсмена.

Повідомляється, що Денисова разом з уповноваженим президента в Мінській групі Іриною Геращенко, міністром закордонних справ Павлом Клімкіним та його заступником Сергієм Кислицею сьогодні, 6 липня, провели скайп-конференцію з Міятович.

Так, за словами Денисової, з Міятович обговорювали ситуацію з українськими політв'язнями, які незаконно утримуються на території Росії, анексованих і окупованих територіях Криму і Донбасу, їх голодування.

Також вона зазначила, що в жовтні цього року, в ході четвертої частини сесії Парламентської асамблеї Ради Європи, делегація України має намір зустрітися з Міятович для обміну інформацією та обговорення розвитку співробітництва в рамках мандата Комісара Ради Європи з прав людини.

Нагадаємо, раніше Денисова звернулася до Міятович щодо можливості здійснення спільного візиту до Олега Сенцова та інших українських політв'язнів.

Денісова повідомляє про важкий стан політв'язня Клиха Денісова надіслала звернення Москальковій через побиття ув'язненого Гриба
Теги публікації: Рада Європи, Денисова  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Глибока помилка": екс-міністр Червоненко порадив українцям вчити російську мову (відео)
"Яка земелька ваша?": кремлівський пропагандист заявив, що Україну створила Росія (відео)
З кабіни пілота показали зліт легендарного гіганта "Мрії" (відео)
Величезна змія не на жарт налякала жителів Херсона (фото)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся