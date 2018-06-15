Денисова домовилася зустрітися з омбудсменом РФ у Москві у понеділок

На зустрічі у офісі Москалькової обговорюватимуться умови відвідування омбудсменами ув'язнених

Уповноважена Верховної ради України з прав людини Людмила Денісова та російський омбудсмен Тетяна Москалькова домовилися зустрітися в Москві у понеділок, 18 червня. Про це повідомила радниця Денісової Олена Мячина, передає "Радіо Свобода".

Мячина зазначила, що вона і уповноважена ВР з прав людини ще перебувають у російському Салехарді недалеко від Лабитнангі, де утримують українського режисера Олега Сенцова, однак 18 червня мають бути у Москві.

Водночас російська уповноважена з прав людини Москалькова заявила, що на зустрічі, яка відбудеться в її офісі, обговорюватимуться умови відвідування омбудсменами ув'язнених, яких утримують у Росії і в Україні.

Нагадаємо, уповноваженій ВР Людмилі Денісовій відмовили у зустрічі з політв'язнем Олегом Сенцовим у колонії в Лабитнангі і попросили покинути виправний заклад. Згодом Денісова повідомила, що омбудсмен РФ Тетяна Москалькова пообіцяла передати їй інформацію про стан здоров'я Сенцова.