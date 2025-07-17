Денис Шмигаль очолив Міністерство оборони України

Денис Шмигаль – міністр оборони

17 липня парламент підтримав призначення Дениса Шмигаля на посаду міністра оборони. За відповідне рішення проголосувало 267 нардепів.



За правилами, Верховна рада призначає очільника Міністерства оборони на підставі подання президента.

Увечері 16 липня глава держави Володимир Зеленський повідомив, що направив всі необхідні документи до парламенту.

Це подання було внесене на тлі оновлення уряду і після відставки самого Дениса Шмигаля з посади очільника Кабміну.

Зеленський і раніше заявляв, що він хоче, щоб Шмигаль став міністром оборони, оскільки в нього є колосальний досвід, який буде корисним в оборонній сфері.

Одним із пріоритетних завдань для нового очільника оборонного відомства президент назвав збільшення частки власного виробництва зброї. Наразі, за його словами, приблизно 40% зброї, що використовується на фронті, є українського виробництва, і цю цифру необхідно збільшити до 50% вже за перші пів року роботи нового уряду.

Крім того, Володимир Зеленський підтвердив, що оновлене Міноборони керуватиме стратегічними галузями промисловості, а глава Мінстратегпрому Герман Сметанін повернеться на посаду очільника "Укроборонпрому".

Що відомо про Дениса Шмигаля

Денису Шмигалю 50 років, народився у Львові. Закінчив Львівську політехніку за спеціальністю "менеджмент у виробничій сфері" та здобув ступінь кандидата економічних наук.

Свою кар’єру починав у 1990-х на фінансових та керівних посадах у бізнесі. Пізніше працював у Львівській обласній адміністрації, а також у податковій службі.

У 2015-2017 роках обіймав топ-посади у великих компаніях, зокрема у "Львівхолоді", ДТЕК "Західенерго" та на Бурштинській ТЕС.

У серпні 2019 його призначили головою Івано-Франківської ОДА. Менше ніж за рік він увійшов до уряду (віцепрем'єр-міністр – міністр розвитку громад і територій України), а вже 4 березня 2020 очолив Кабінет міністрів.

На посаді прем’єра Шмигаль залишався понад п’ять років – довше за всіх своїх попередників. Його каденція припала на складний період: спочатку – пандемії коронавірусу, а згодом – повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

16 липня 2025 Денис Шмигаль подав у відставку з посади очільника Кабміну у межах великого оновлення складу уряду.

Детальніше про перестановки в Кабміні – в матеріалі РБК-Україна.