Денис Шмыгаль возглавил Министерство обороны Украины

Денис Шмыгаль - министр обороны

17 июля парламент поддержал назначение Дениса Шмыгаля на должность министра обороны. За соответствующее решение проголосовало 267 народных депутатов.



По правилам, Верховная рада назначает главу Министерства обороны на основании представления президента.

Вечером 16 июля глава государства Владимир Зеленский сообщил, что направил все необходимые документы в парламент.

Это представление было внесено на фоне обновления правительства и после отставки самого Дениса Шмыгаля с должности главы Кабмина.

Зеленский и раньше заявлял, что он хочет, чтобы Шмыгаль стал министром обороны, поскольку у него есть колоссальный опыт, который будет полезен в оборонной сфере.

Одной из приоритетных задач для нового главы оборонного ведомства президент назвал увеличение доли собственного производства оружия. По его словам, примерно 40% оружия, используемого на фронте, является украинским производством, и эту цифру необходимо увеличить до 50% уже за первые полгода работы нового правительства.

Кроме того, Владимир Зеленский подтвердил, что обновленное Минобороны будет руководить стратегическими отраслями промышленности, а глава Минстратегпрома Герман Сметанин вернется на должность главы "Укроборонпрома".

Что известно о Денисе Шмыгале

Денису Шмыгалю 50 лет, родился во Львове. Окончил Львовскую политехнику по специальности "менеджмент в производственной сфере" и получил степень кандидата экономических наук.

Свою карьеру начинал в 1990-х на финансовых и руководящих должностях в бизнесе.

В 2015-2017 годах занимал топ-должности в крупных компаниях, в частности во "Львовхолоде", ДТЭК "Западэнерго" и на Бурштынской ТЭС.

В августе 2019 его назначили председателем Ивано-Франковской ОГА. Менее чем через год он вошел в правительство (вицепремьер-министр – министр развития общин и территорий Украины), а уже 4 марта 2020 возглавил Кабинет министров.

В должности премьера Шмыгаль оставался более пяти лет – дольше всех своих предшественников. Его каденция пришлась на сложный период: сначала – пандемии коронавируса, а впоследствии – полномасштабного вторжения РФ в Украину.

16 июля 2025 Денис Шмыгаль подал в отставку с должности главы Кабмина в рамках большого обновления состава правительства.

Детальнее о перестановках в Кабмине – в материале РБК-Украина.