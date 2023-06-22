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Денис Казанський очолив YouTube-проект РБК-Україна

Фото: Денис Казанський (РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Журналіст та блогер Денис Казанський приєднався до команди РБК-Україна. Він відповідатиме за розвиток YouTube-проекту видання та координуватиме роботу редакції зі створення відео для сайту та соціальних мереж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівництва компанії.

"Команда РБК-Україна рада вітати Дениса Казанського на посаді керівника нашого YouTube-проекту. Денис має великий і успішний досвід роботи в медіа, чудово орієнтується в суспільно-політичному житті, був залучений до переговорного процесу у ТКГ. Його знання та професіоналізм допоможуть створювати ще більш привабливий контент для наших глядачів", - сказав генеральний директор РБК-Україна Йосип Пінтус.

Денис Казанський був головним редактором видання "Східний варіант", працював ведучим "24 каналу" та 3s.tv. Є автором кількох книг про Донбас. У 2020 році як представник Донецької області увійшов до складу ТКГ з мирного врегулювання ситуації на сході України.

"Приєднуюся до команди РБК-Україна. Керувати YouTube-редакцією для мене - це новий досвід. Досі працював на YouTube лише як блогер. Цікаво буде випробувати себе у новій якості", - відзначив Денис Казанський.

Його призначення на посаду керівника каналу є частиною стратегії розвитку видання, спрямованої на зміцнення своєї присутності в онлайн-середовищі та надання аудиторії ще більше якісного та цікавого контенту.

Новий керівник YouTube-проекту РБК-Україна планує залучити додатковий штат журналістів. На каналі також будуть й надалі виходити відео, створені авторами видання, зокрема інтерв'ю з політиками, військовими, громадськими діячами і т.д. Крім того, на каналі РБК-Україна буде більше аналітичних матеріалів, авторських блогів та великих спецпроектів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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РБК-УкраинаДенис Казанский