Денис Казанский: такие города как Рубежное и Волноваха уже не восстановятся никогда

Главное из видеоинтервью журналиста, экс-представителя Украины в ТКГ в Минске, дончанина Дениса Казанского для РБК-Украина - о Донбассе и его жителях, о планах Путина и войне.

Денис Казанский изучает проблему Донбасса практически всю свою жизнь. Кульминацией этой летописи стала книга "Как Украина теряла Донбасс", где автор рассказывает хронологию событий становления мощных финансово-политических кланов на фоне экономической катастрофы края, российской экспансии и истоков сепаратизма.

В интервью РБК-Украина Денис говорит, что он не стесняется того места, где родился и вырос. Как сознательный гражданин он посвятил свою жизнь журналистике, которая в нулевых была особенно опасна.

Сегодня наша страна борется за Донецкую и Луганскую области, которые рано или поздно вернуться в состав Украины. Но мы должны готовиться к этому возвращению. Сейчас сложно это представить, но война закончится и будет новая жизнь, в которой будет украинский Донбасс, со своей историей, своими проблемами и спецификой. О том, каким он будет и почему эта война вообще случилась, - рассказал Денис Казанский.

Кто кроме Путина виноват в войне на Донбассе

"Для меня виноват (в войне на Донбассе, - ред.) Виктор Ющенко, который пришел к власти с лозунгами "бандитам тюрьмы". И он мог вернуть историю, если бы он посадил организаторов Северодонецкого съезда, которые в 2004 году пытались разорвать страну. Если бы он посадил всех донецких олигархов или хотя бы сделал справедливую реприватизацию. Ничего этого сделано не было. Я считаю, что тогда Украина имела шанс сразу пойти европейским путем и избежать реванша, который состоялся".

О разрушенном экономическом потенциале региона

"Такие города как Рубежное и Волноваха уже не восстановятся никогда. Это такая история, когда (города) восстали из голой степи и обратно ушли в голую степь. Даже если завтра прекращается война и Украина восстановит контроль, то вряд ли есть смысл строить их с нуля".

О том, зачем Донбасс России

"Я не знаю, как Донбасс вообще может существовать с Россией, потому что тот формат отношений России с миром - он не надолго, России придется договариваться. Путин точно не отступится, но рано или поздно этот маразм должен закончиться, потому что то, что происходит - это абсолютное безумие даже с точки зрения более-менее адекватных россиян".

Слышал ли Киев жителей Донбасса

"Возможно, действительно есть вина, что Киев не слышал жителей Донбасса, но не тех, кто обычно об этом кричит, А как раз об украинских жителях Донбасса, которые постоянно говорили, что с этим (пророссийскими настроениями, - ред.) надо что-то делать, говорили "Не отдавайте нас на откуп Януковичам, Ефремовым".

Кому выгоден Гиркин?

"Гиркин транслирует историю "царь хороший, бояре плохие", он делает так, чтобы весь этот негатив за какие-то провалы фокусировался не на Путине, а на Шойгу. Путину невыгодно, чтобы у него рядом образовался какой-нибудь Наполеон или маршал Жуков".

О том, как мир должен был отреагировать на катастрофу МН17

"Мир должен был отреагировать тогда так, как отреагировал сейчас, то есть эти мощные санкции, блокада, эмбарго на российские газ и нефть. Сейчас бы мы с вами были в другой реальности. Это было просто отложение и мы потеряли 8 лет и сейчас мы решаем то, что должны были решить тогда".

Авторы: Марк Копыл, Денис Сигай, Андрей Пузанов