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Денис Казанський: Такі міста як Рубіжне та Волноваха вже не відновляться ніколи

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Україна, Субота 23 липня 2022 11:00
Денис Казанський: Такі міста як Рубіжне та Волноваха вже не відновляться ніколи Фото: журналіст Денис Казанський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Головне з відеоінтерв’ю журналіста, екс-представника України у ТКГ у Мінську, донеччанина Дениса Казанського для РБК-Україна - про Донбас та його жителів, про плани Путіна та війну.

Денис Казанський вивчає проблему Донбасу практично все своє життя. Кульмінацією цього літопису стала книга "Як Україна втрачала Донбас", де автор розповідає хронологію подій становлення потужних фінансово-політичних кланів на тлі економічної катастрофи краю, російської експансії та витоків сепаратизму.

В інтерв’ю РБК-Україна Денис каже, що він не соромиться того місця, де народився і виріс. Як свідомий громадянин він присвятив своє життя журналістиці, яка в нульових була особливо небезпечна.

Сьогодні наша країна бореться за Донецьку та Луганську області, які рано чи пізно повернутися до складу України. Але ми маємо готуватися до цього повернення. Наразі складно це уявити, але війна закінчиться і буде нове життя, в якому буде український Донбас, зі своєю історією, своїми проблемами і специфікою. Про те, яким він буде і чому ця війна взагалі трапилася, - розповів Денис Казанський.

Хто окрім Путіна винен у війні на Донбасі

"Для мене винуватий (у війні на Донбасі, - ред.) Віктор Ющенко, який прийшов до влади з лозунгами "бандитам тюрми". І він міг повернути історію, якби він посадив організаторів Сєвєродонецького з'їзду, які в 2004 році намагалися розірвати країну. Якби він посадив усіх донецьких олігархів або хоча б зробив справедливу реприватизацію. Нічого цього зроблено не було. Я вважаю, що тоді Україна мала шанс одразу піти європейським шляхом і уникнути реваншу, який відбувся".

Про зруйнований економічний потенціал регіону

"Такі міста як Рубіжне та Волноваха вже не відновляться ніколи. Це така історія, коли (міста) повстали з голого степу і назад пішли в голий степ. Навіть якщо завтра припиняється війна і Україна відновить контроль, то навряд чи є сенс будувати їх з нуля".

Про те, навіщо Донбас Росії

"Я не знаю як Донбас взагалі може існувати з Росією, тому що той формат стосунків Росії зі світом - він не надовго, Росії доведеться домовлятися. Путін точно не відступиться, але рано чи пізно цей маразм має закінчитися, тому що те, що відбувається - це абсолютне божевілля навіть з точки зору більш-менш адекватних росіян".

Чи чув Київ мешканців Донбасу

"Можливо дійсно є провина, що Київ не чув мешканців Донбасу, але не тих, хто зазвичай про це кричить, а якраз про українських мешканців Донбасу, які постійно казали, що з цим (проросійськими настроями, - ред.) треба щось робити, казали "не віддавайте нас на відкуп Януковичам, Єфремовим".

Кому вигідний Гіркін?

"Гіркін транслює історію "цар хороший, бояри погані", він робить так, щоб увесь цей негатив за якісь провали фокусувався не на Путіні, а на Шойгу. Путіну невигідно, щоб у нього поруч утворився якийсь Наполеон або маршал Жуков".

Про те, як світ мав відреагувати на катастрофу МН17

"Світ мав відреагувати тоді так, як відреагував зараз, тобто ці потужні санкції, блокада, ембарго на російські газ і нафту. Зараз би ми з вами були у іншій реальності. Це було просто відкладення і ми втратили 8 років і зараз ми вирішуємо те, що повинні були вирішити тоді".

Автори: Марк Копил, Денис Сігай, Андрій Пузанов

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