Денис Берінчик – Кейшон Девіс: де і коли дивитися онлайн

Вечір боксу відбудеться в ніч з 14 на 15 лютого в американському Нью-Йорку на легендарній арені "Медісон Сквер Гарден".

На каналах MEGOGO боксерський марафон стартує 15 лютого вже о 2:30 зі студійного мовлення. Головний бій розпочнеться, орієнтовно, не раніше 5:30.

Коментатори головного бою – Володимир Кобельков і Валентин Литвинчук. На поєдинках андеркарду працюватимуть Володимир Кобельков та Сергій Лукʼяненко.

Трансляція бою та всього файткарду буде доступна до перегляду на MEGOGO за передплатами "Легка", "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" та MEGOPACK XL. Показ буде доступний в підрозділі "Єдиноборства" в розділі "Спорт" на каналі "MEGOGO Гонг", а також на окремому поп-ап каналі в розділі "Телебачення", який з’явиться на сервісі в день події.

Крім цього, на медіасервісі можна буде подивитися бої з перекладом жестовою мовою від соціальної ініціативи MEGOGO "Дивись як чутно".