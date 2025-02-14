Денис Беринчик - Кейшон Дэвис: где и когда смотреть онлайн

Вечер бокса состоится в ночь с 14 на 15 февраля в американском Нью-Йорке на легендарной арене "Мэдисон Сквер Гарден".

На каналах MEGOGO боксерский марафон стартует 15 февраля уже в 2:30 со студийного вещания. Главный бой начнется, ориентировочно, не раньше 5:30.

Комментаторы главного боя - Владимир Кобельков и Валентин Литвинчук. На поединках андеркарда будут работать Владимир Кобельков и Сергей Лукьяненко.

Трансляция боя и всего файткарда будет доступна к просмотру на MEGOGO по подпискам "Легкая", "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" и MEGOPACK XL. Показ будет доступен в подразделе "Единоборства" в разделе "Спорт" на канале "MEGOGO Гонг", а также на отдельном поп-ап канале в разделе "Телевидение", который появится на сервисе в день события.

Кроме этого, на медиасервисе можно будет посмотреть бои с переводом на жестовом языке от социальной инициативы MEGOGO "Смотри как слышно".