UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Деньги можно снять или перевести на карту. Заявки на 6 500 по "еПоддержке" принимают еще два дня

Фото: заявку на получение 6500 по "еПоддержке" нужно до 31 марта (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Подать заявку на получение 6 500 грн в рамках "еПоддержка" можно до 31 марта включительно. Средства можно будет как знать в банкомате, так и перевести на карту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова в Facebook.

"4,4 млн заявок на 6 500 еПоддержки. Подавайте заявку до 31 марта, чтобы получить средства. Зачисления поступают поочередно", - написал Федоров.

Кто может получить помощь?

Как напомнил министр, деньги могут получить все наемные работники, за которых платится ЕСВ, и ФОП всех групп из населенных пунктов, где активно ведутся боевые действия.

Сколько людей уже получили выплаты?

По словам Федорова, меньше чем за месяц:

  • 3,3 млн украинцев уже получили деньги,
  • 22 млрд гривен выплатили в целом.

Куда можно потратить средства?

Средства можно тратить без ограничений, а также снимать в банкоматах или переводить на другие карты.

"Помощь получит каждый, кто пришлет заявку в "Дию" до 31.03 включительно", - напомнил министр.

Напомним, первые выплаты 6 500 гривен по программе "єПоддержка" в Украине стартовали уже 22 марта.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДияВойна России против Украины