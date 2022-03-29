Деньги можно снять или перевести на карту. Заявки на 6 500 по "еПоддержке" принимают еще два дня

Подать заявку на получение 6 500 грн в рамках "еПоддержка" можно до 31 марта включительно. Средства можно будет как знать в банкомате, так и перевести на карту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова в Facebook.

"4,4 млн заявок на 6 500 еПоддержки. Подавайте заявку до 31 марта, чтобы получить средства. Зачисления поступают поочередно", - написал Федоров.

Кто может получить помощь?

Как напомнил министр, деньги могут получить все наемные работники, за которых платится ЕСВ, и ФОП всех групп из населенных пунктов, где активно ведутся боевые действия.

Сколько людей уже получили выплаты?

По словам Федорова, меньше чем за месяц:

3,3 млн украинцев уже получили деньги,

22 млрд гривен выплатили в целом.

Куда можно потратить средства?

Средства можно тратить без ограничений, а также снимать в банкоматах или переводить на другие карты.

"Помощь получит каждый, кто пришлет заявку в "Дию" до 31.03 включительно", - напомнил министр.

Напомним, первые выплаты 6 500 гривен по программе "єПоддержка" в Украине стартовали уже 22 марта.

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