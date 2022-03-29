ru ua
Вт, 29 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Деньги можно снять или перевести на карту. Заявки на 6 500 по "еПоддержке" принимают еще два дня

Новина українською →
Киев, Вторник 29 марта 2022 17:12
Деньги можно снять или перевести на карту. Заявки на 6 500 по "еПоддержке" принимают еще два дня Фото: заявку на получение 6500 по "еПоддержке" нужно до 31 марта (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Подать заявку на получение 6 500 грн в рамках "еПоддержка" можно до 31 марта включительно. Средства можно будет как знать в банкомате, так и перевести на карту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова в Facebook.

"4,4 млн заявок на 6 500 еПоддержки. Подавайте заявку до 31 марта, чтобы получить средства. Зачисления поступают поочередно", - написал Федоров.

Кто может получить помощь?

Как напомнил министр, деньги могут получить все наемные работники, за которых платится ЕСВ, и ФОП всех групп из населенных пунктов, где активно ведутся боевые действия.

Сколько людей уже получили выплаты?

По словам Федорова, меньше чем за месяц:

  • 3,3 млн украинцев уже получили деньги,
  • 22 млрд гривен выплатили в целом.

Куда можно потратить средства?

Средства можно тратить без ограничений, а также снимать в банкоматах или переводить на другие карты.

"Помощь получит каждый, кто пришлет заявку в "Дию" до 31.03 включительно", - напомнил министр.

Напомним, первые выплаты 6 500 гривен по программе "єПоддержка" в Украине стартовали уже 22 марта.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дия Война России против Украины
NEWS
Разрушенная ОГА, пострадавшие и новая угроза: что происходит в Николаеве
Разрушенная ОГА, пострадавшие и новая угроза: что происходит в Николаеве
DAILY
Новый раунд. Чего ждать от переговоров Украины и России в Стамбуле
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Новый раунд. Чего ждать от переговоров Украины и России в Стамбуле