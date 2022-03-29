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Гроші можна зняти або перевести на картку. Заявки на 6 500 по "еПідтримці" приймають ще два дні

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Київ, Вівторок 29 березня 2022 17:12
Гроші можна зняти або перевести на картку. Заявки на 6 500 по "еПідтримці" приймають ще два дні Фото: заявку на отримання 6500 за "еПідтримкою" треба до 31 березня (Віталій Носач,РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Подати заявку на отримання 6 500 грн у рамках "єПідтримка" можна до 31 березня включно. Кошти можна буде як знати в банкоматі, так і перевести на картку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова у Facebook.

"4,4 млн заявок на 6 500 єПідтримки. Подавайте заявку до 31 березня, щоб отримати кошти. Зарахування надходять почергово", - написав Федоров.

Хто може отримати допомогу?

Як нагадав міністр, гроші можуть отримати всі наймані працівники, за яких сплачується ЄСВ, та ФОП усіх груп з населених пунктів, де активно ведуться бойові дії.

Скільки людей вже отримали виплати?

За словами Федорова, менше ніж за місяць:

  • 3,3 млн українців вже отримали гроші,
  • 22 млрд гривень виплатили загалом.

Куди можна витратити кошти?

Кошти можна витрачати без обмежень, а також знімати в банкоматах або переказувати на інші картки.

"Допомогу отримає кожен, хто надішле заявку в Дії до 31.03 включно", - нагадав міністр.

Нагадаємо, перші виплати 6 500 гривень за програмою "єПідтримка" в Україні стартували вже 22 березня.

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