"Деньги его не интересуют". Фьюри, Тайсон и другие легенды выбрали фаворита боя Усик – Джошуа

Бой-реванш Усик – Джошуа состоится 20 августа в аравийской Джидде. Начало поединка в 23:00. На кону будут чемпионские пояса IBF, WBA, WBO и IBO. Усик победил Джошуа в сентябре прошлого года по решению судей.

"Попасть в Усика не так просто, – уверен Майк Тайсон. Он не просто выходец из любителей, он элитный воспитанник любительского бокса. Ребятам вроде Джошуа с такими сверхнеудобно работать, поскольку те постоянно много двигаются и финтят".

Несмотря на все эти плюсы украинца, "Железный Майк" нашел преимущества британца. Американская легенда подтвердил, что Джошуа наделен нереальным потенциалом. А самое главное, что он не останавливается в развитии и продолжает учиться боксерским тонкостям.

"Списывать подобных боксеров никогда не стоит. Его джеб должен быть острым и опасным. А еще он обязан ускорить темп. Лишь немного, но надо. У этого парня потенциал невероятный – Джошуа имеет огромные яйца", – резюмировал Тайсон в подкасте PowerfulJRE.

Экс-чемпион мира Александр Гвоздик прокомментировал изменения на тренерском мостике британского боксера. К бою против Усика его готовит Роберт Гарсия. Он тренировал украинского боксера в отставке на заре карьеры.

"Он отличный и очень талантливый тренер. Кто-то говорит, что его опыт работы с тяжеловесами недостаточен. Но нынешний Джошуа – взрослый, зрелый тяжеловес. Чему-то новому его учить не надо, он не новичок", – заявил Гвоздик YouTube-каналу WHEN THE SMOKE CLEARS.

Украинский боксер также объяснил мотивы выбора Джошуа в пользу Гарсии. По мнению Гвоздика, для британского боксера тот стал лучшим вариантом. Именно новый тренер способен заполнить пробелы первого боя с Усиком, поэтому реванш станет более интересным.

Тем временем промоутер Джошуа Эдди Хирн уверен, что его подопечный сделал работу над ошибками после первого боя. И даже поделился планами на будущее. В случае победы над Усиком менеджер на следующий же день начнет работать над организацией поединка с Фьюри.

"Я думаю, что Энтони уверен в своем плане на поединок и знает, что делать. Он поработал над ошибками, допущенными в первом бою, и должен их исправить", – рассказал Хирн Boxingscene.

Промоутер отдал должное украинскому чемпиону. По его словам, любое поражение лидера рейтинга означает, что он уступил лучшему боксеру в своем весе. Джошуа принял это и взял новый старт, чтобы снова стать претендентом.

Упомянутый выше Тайсон Фьюри выразил сомнения в возможностях Джошуа легко одолеть Усика в реванше. "Цыганский Король" перечислил добродетели, которые будут способствовать украинцу, например скорость.

"Джошуа, конечно, может попасть мощным ударом по нему. Но я считаю Усика слишком хорошим, умным и быстрым для британца. Да еще и левша. Мы становились свидетелями ситуаций, когда побеждал разные люди", – заявил Фьюри.

Непобежденный боксер упомянул и о факторе войны в Украине. Участие Усика в защите родины могло ухудшить его состояние. Но "Цыганский Король" предположил, что украинец может так и остаться для Джошуа непокоренной высотой.

Интересны размышления Тедди Атласа – бывшего тренера Тайсона и Гвоздика. Он отметил разные ментальности двух участников предстоящего боя-реванша и определил X-фактор, который делает Усика фаворитом.

"Как по мне, Джошуа стареет, поскольку доволен уровнем заработков. А для такого парня, как Усик, деньги – не главное, главным является бой. Для него самое главное, очевидно, честь и гордость", – рассказал Атлас.

Известный тренер уверен, что полномасштабная агрессия РФ по отношению к Украине станет дополнительной мотивацией украинского чемпиона. Связь Усика с родиной добавит лишней энергии, потому что он "в какой-то мере будет биться за весь украинский народ".

Трансляция боя на территории Украины будет бесплатной. Показ будет доступен в разделе "Спорт" на платформе MEGOGO. Также реванш будет показан по интерактивному каналу "MEGOGO Гонг" и по региональным каналам "Суспильного". Поединок покажут и на YouTube-канале украинского боксера – Usyk17.