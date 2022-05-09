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Денег на военную помощь Украине осталось на три недели, - Пентагон

Фото: пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США смогут продолжать оказывать военную помощь Украине в рамках оставшегося бюджета до конца мая. Американский президент Джо Байден призвал Конгресс ускорить принятие закона о выделении дополнительных 33 млрд долларов.

Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

В ходе брифинга Кирби сообщил, что с оставшимися в распоряжении Пентагона 100 млн долларами и выделенными Байденом 150 млн долларов США могут оказывать военную помощь Украине примерно в течение трех недель.

"Мы считаем, того, что у нас осталось, хватит на большую часть этого месяца, на новые пакеты и оборудование, но именно поэтому мы призываем Конгресс действовать быстро", - добавил Кирби.

Отмечается, что администрация Байдена обратилась к Конгрессу с просьбой как можно быстрее принять дополнительный пакет помощи на сумму 33 млрд долларов для продолжения оказания гуманитарной и военной помощи Украине.

Напомним, в конце апреля Байден направил в Конгресс заявку на дополнительную помощь Украине в 33 млрд долларов.

Отметим, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила о готовности Конгресса как можно скорее рассмотреть законопроект о выделении нового финансирования помощи Украине.

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