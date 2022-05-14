Нет денег. Оккупанты, отказавшиеся воевать в Украине, не могут попасть домой

Российские наемники, приехавшие убивать украинцев на Донбасс, отказались воевать и жалуются, что их "использовали не по назначению". У них даже нет денег на дорогу домой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео, оказавшееся в распоряжении международного разведывательного сообщества InformNapalm.

На кадрах можно увидеть около 40 российских военных. Они жалуются, что их отправляли "на линию фронта без соответствующей подготовки".

На данный момент эта группа не состоявшихся оккупантов уже вернулась на территорию России, но разъехаться по домам не могут.

Все живут в отдаленных районах РФ, например, на Камчатке и на Сахалине, но денег добраться туда, у них нет.