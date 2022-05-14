RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Немає грошей. Окупанти, які відмовилися воювати в Україні, не можуть потрапити додому

Фото: GettyImages
Автор: Наталія Гурковська

Російські найманці, які приїхали вбивати українців на Донбас, відмовилися воювати і скаржаться, що їх "використовували не за призначенням". Вони навіть не мають грошей на дорогу додому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео, яке опинилося в розпорядженні міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm.

На кадрах можна побачити близько 40 російських військових. Вони скаржаться, що їх "відправляли на лінію фронту без відповідної підготовки".

На цей час ця група окупантів, вже повернулася на територію Росії, але роз'їхатися по домівках не можуть.

Усі живуть у віддалених районах РФ, наприклад, на Камчатці та на Сахаліні, але грошей дістатися туди, у них немає.

Нагадаємо, нещодавно ГУР опублікувало список військовослужбовців 34 бригади управління (військова частина 29202) міста Владикавказ, які скоюють воєнні злочини проти народу України.

Також раніше українські розвідники оприлюднили персональні дані десантників Білорусі.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні