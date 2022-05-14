Немає грошей. Окупанти, які відмовилися воювати в Україні, не можуть потрапити додому

Російські найманці, які приїхали вбивати українців на Донбас, відмовилися воювати і скаржаться, що їх "використовували не за призначенням". Вони навіть не мають грошей на дорогу додому.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео, яке опинилося в розпорядженні міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm.
На кадрах можна побачити близько 40 російських військових. Вони скаржаться, що їх "відправляли на лінію фронту без відповідної підготовки".
На цей час ця група окупантів, вже повернулася на територію Росії, але роз'їхатися по домівках не можуть.
Усі живуть у віддалених районах РФ, наприклад, на Камчатці та на Сахаліні, але грошей дістатися туди, у них немає.
Нагадаємо, нещодавно ГУР опублікувало список військовослужбовців 34 бригади управління (військова частина 29202) міста Владикавказ, які скоюють воєнні злочини проти народу України.
Також раніше українські розвідники оприлюднили персональні дані десантників Білорусі.
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