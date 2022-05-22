"Денацифицируют" рыбу. Оккупанты попали ракетой в реку в Днепропетровской области

Российские военные нанесли ракетный удар по Павлоградскому району Днепропетровской области. Попали по реке Самара.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.
Как отметил Резниченко, в результате удара никто не пострадал.
"У нас "прилет" в Павлоградском районе. Ракета попала в реку Самара. Люди не пострадали. Орки начали "денацификацию" украинской рыбы",- пишет глава Днепропетровской ОВА.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что российские военные более часа обстреливали Сумской район ракетами.
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