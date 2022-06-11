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Не "денацификация". У Зеленского назвали реальные цели России в Украине

Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Россия с начала войны не планировала проводить так называемую "денацификацию". Ее главная цель - уничтожить Украину как государство.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

Подоляк озвучил главные цели российского вторжения, среди которых:

  • захват территорий Украины;
  • уничтожение промышленного потенциала и инфраструктуры;
  • кража продовольствия и металла;
  • массовые убийства;
  • миграционный кризис.

"Так о чем договариваться с тем, кто пришел тебя убить?"- отметил Подоляк.

Кроме того, советник руководителя ОПУ показал фото с места массового захоронения украинцев в Мариуполе. Вместо имен на табличках оккупанты писали просто порядковые номера.

Фото: массовые захоронения в Мариуполе (twitter.com/Podolyak_M)

Напомним, Михаил Подоляк отреагировал на попытки России аннексировать регионы Украины.

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