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Не "денацифікація". У Зеленського назвали реальні цілі Росії в Україні

Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Росія від початку війни не планувала проводити так звану "денацифікацію". Її головна мета - знищити Україну як державу.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

Подоляк озвучив головні цілі російського вторгнення, серед яких:

  • захоплення територій України;
  • нищення промислового потенціалу та інфраструктури;
  • крадіжка продовольства та металу;
  • масові вбивства;
  • міграційна криза.

"То про що домовлятися з тим, хто прийшов тебе вбити?" - зазначив Подоляк.

Крім того, радник голови ОПУ показав фото з місця масового поховання українців у Маріуполі. Замість імен на табличках окупанти писали просто порядкові номери.

Фото: масові поховання у Маріуполі (twitter.com/Podolyak_M)

Нагадаємо, Михайло Подоляк відреагував на спроби Росії анексувати регіони України.

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