День жалоби в Україні: кількість постраждалих у Кривому Розі зросла до 75

В Україні оголошено день жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару по Кривому Розі. Постраждалих уже 75, з них 37 залишаються в лікарнях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака .

"Сьогодні по всій країні день жалоби за загиблими внаслідок страшної атаки на Кривий Ріг", - йдеться в публікації чиновника в Telegram вранці 6 квітня.

Він зазначив, що по усіх містах і селах України громадяни вшановують безневинних жертв того воєнного злочину російських загарбників, які вчергове влаштували терор проти цівільного населення.

Також глава ОВА розповів, що у Кривому Рогу зросла кількість постраждалих через ворожий ракетний удар ввечері 4 квітня.

"Щодо кількості постраждалих після тієї страшної трагедії, то по допомогу медиків звернулася ще одна людина", - повідомив Лисак.

Він уточнив, що "тих, хто потребував їхньої допомоги, вже 75".

"З них 37 залишаються у лікарнях. Стан 19 пацієнтів все ще важкий", - додав керівник адміністрації.

Російській ракетний удар по Кривому Рогу 4 квітня

Нагадаємо, що у п'ятницю ввечері росармія завдала по Кривому Рогу ракетний удар із застосуванням балістики. Внаслідок ворожого обстрілу загинули багато людей: за останніми даними, через атаку було вбито 18 громадян, серед них - 9 дітей.

Касетна ракета ворога влучила в житловий район міста поблизу дитячого майданчика, спричинивши значні руйнування будинків, шкіл та автомобілів. ​

Президент Володимир Зеленський рішуче засудив цей російський обстріл, наголосивши на необхідності посилення міжнародного тиску на країну-агресора.

5 квітня повідомлялося, що через трагедію в Кривому Розі по всій Україні оголошено день жалоби - у містах приспустять прапори та буде оголошено хвилину мовчання.

Також ми писали, що вчора поліція показала перші кадри після ворожого обстрілу Кривого Рогу.

Детальніше про атаку ворога на Кривий Ріг та наслідки - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.