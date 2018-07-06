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Интервью

В день завершения фестиваля Atlas Weekend метро Киева будет работать на час дольше

НовостиОбщество    06.07.2018 - 16:33
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Также в воскресенье на один час будет продлена и работа неземного муниципального транспорта Киева

Киевский метрополитен в ночь с субботы, 8 июля, на воскресенье, 9 июля, будет работать на один час дольше. Об этом в Twitter сообщила пресс-служба метрополитена.

Отмечается, что это связано с завершением музыкального фестиваля Atlas Weekend.

"В воскресенье в столице заканчивается крупнейший фестиваль восточной Европы AtlasWeekend. С 8.07.2018 на 9.07.2018 работу подземки будет продлена на 1 час", - сообщили в пресс-службе.

Также сообщается, что на один час будет продлена и работа неземного муниципального транспорта.

Напомним, в Киеве станция метро "Выставочный центр" с 4 до 7 июля 2018 года будет ограничена на вход.

Ранее сообщалось, что в Киеве в ночь на 4 и 9 июля будет продлена работа общественного транспорта. Так, на один час продолжат движение автобусы и маршрутные такси на маршрутах, которые проходят возле станций метро после прохождения последних пар поездов.

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Теги публикации: метро  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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