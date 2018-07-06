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У день завершення фестивалю Atlas Weekend метро Києва працюватиме на годину довше

НовиниСуспільство    06.07.2018 - 16:33
Ілюстративне фото (РБК-Україна)
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Також на одну годину буде продовжено і роботу неземного муніципального транспорту Києва

Київський метрополітен в ніч з суботи, 8 липня, на неділю, 9 липня, буде працювати на одну годину довше. Про це у Twitter повідомила прес-служба метрополітену.

Зазначається, що це пов’язано із завершенням музичного фестивалю Atlas Weekend.

"У неділю в столиці закінчується найбільший фестиваль східної Європи AtlasWeekend. Із 8.07.2018 на 9.07.2018 роботу підземки буде продовжено на 1 годину", - повідомили  прес-службі.

Також повідомляється, що на одну годину буде продовжено і роботу неземного муніципального транспорту.

Нагадаємо, у Києві станцію метро "Виставковий центр" із 4 до 7 липня 2018 року буде обмежено на вхід.

Раніше повідомлялось, що у Києві в ніч на 4 та 9 липня буде продовжено роботу громадського транспорту. Так, на одну годину продовжать рух автобуси та маршрутні таксі на маршрутах, які проходять біля станцій метро, після проходження останніх пар поїздів.

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Теги публікації: метро  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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