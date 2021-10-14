Совпадает с Днем казачества. Как появился День защитников и защитниц Украины

Уже восьмой год подряд 14 октября страна празднует День защитников Украины. В этом году впервые будем отмечать его под новым названием - День защитников и защитниц Украины.
Когда и почему появился новый праздник, кого следует поздравлять и как отметить этот день читайте в материале РБК-Украина ниже.
День защитников Украины граждане отмечают относительно недавно - с 14 октября 2014 года. До этого Украина, как и большинство стран СНГ, в том числе и Россия, праздновала День защитника Отечества 23 февраля.
Предпосылкой к появлению нового праздника стала вооруженная агрессия со стороны России, которая началась в 2014 году. В результате в Украине запустился процесс декоммунизации - отказ от праздников и символов Советского Союза.
"Словосочетание "защитник Отечества" перестало быть абстрактным ритуальным высказыванием. Оно наполнилось конкретным содержанием, богатым на подвиги украинского воинства, множеством битв и дат. Я настаиваю - Украина никогда больше не будет отмечать праздник по военно-историческому календарю соседнего государства. Мы будем чтить защитников своего Отечества, а не чужого", - заявил нв тот момент действующий президент Петр Порошенко в ходе торжественной речи ко Дню Независимости Украины в 2014 году.
А вскоре одним указом отменил празднование Дня защитника Отечества и учредил День защитников Украины. Через год праздник получил статус государственного, а 14 октября стал выходным днем.
В июле Верховная рада Украина переименовала праздник на День защитников и защитниц Украины. Как указано в пояснительной записке к закону, документ должен способствовать сбалансированному освещению роли военнослужащих обоих полов в защите страны. Поскольку многие женщины наравне с мужчинами принимали участие в защите суверенитета и территориальной целостности Украины.
Праздник отмечается 14 октября не просто так. Эта дата совпадает с Днем украинского казачества, учрежденным в 1999 году. Его украинцы отмечают одновременно с Покровой Пресвятой Богородицы - православным праздником, который пользовался большим уважением среди казаков.
Большое количество православных церквей, построенных в княжеские и казацкие времена, посвящались этому празднику. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы была главной на Запорожской Сечи, а 14 октября одной из самых важных дат для казаков. В этот день они проводили советы, на которых выбирали нового гетмана или кошевого атамана. В ХХ веке казацкие традиции унаследовали борцы за независимость Украины - Армия Украинской Народной Республики и Украинская повстанческая армия (УПА). Именно 14 октября считается днем основания УПА.
Ежегодно в этот праздничный день всем органам местного самоуправления и предприятиям предлагается вывешивать государственный флаг.
14 октября принято поздравлять тех, кто стоял на защите страны, служил в Вооруженных силах Украины, участвовал в АТО.
Многие традиции праздника связаны с казацкими развлечениями. Ранее в этот день проходили турниры боевых искусств, показательные выступления на Хортице. Однако, из-за обострения эпидемиологиечской ситуации в Запорожской области, в этом году массовые мероприятия на острове отменились, сообщили в Запорожской облгосадминистрации.
Ко Дню защитника и защитниц Украины традиционно приурочены выставки военной техники, тематические фотовыставки, концерты, церемонии возложения цветов к мемориалам, культурные проекты.
В рамках проведения торжественных мероприятий в этот день при содействии Министерства обороны Украины состоятся молитвенные мероприятия, в которых смогут принять участие военнослужащие Вооруженных Сил Украины, в том числе в районе проведения операции Объединенных сил. Об этом сообщил Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО).
В честь 14 октября в Киеве пройдет ряд мероприятий:
В этом году 14 октября выпадает на четверг, поэтому у украинцев будет не один, а целых четыре выходных дня подряд - с 14 по 17 октября включительно. При этом пятницу, 15 октября, придется отработать в субботу, 23 октября.
Это касается украинцев, которые работают на предприятиях, в учреждениях и организациях, где установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье.