Збігається з Днем козацтва. Як з'явився День захисників і захисниць України

Вже восьмий рік поспіль 14 жовтня країна святкує День захисників України. Цього року вперше відзначатимемо його під новою назвою - День захисників і захисниць України.

Коли і чому з'явилося нове свято, кого слід вітати і як відзначити цей день читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Хто і коли заснував нове свято

День захисників України громадяни відзначають відносно недавно - з 14 жовтня 2014 року. До цього Україна, як і більшість країн СНД, в тому числі і Росія, святкувала День захисника Вітчизни 23 лютого.

Передумовою до появи нового свята стала збройна агресія з боку Росії, яка почалася в 2014 році. В результаті в Україні запустився процес декомунізації - відмови від свят і символів Радянського Союзу.

"Словосполучення "захисник Вітчизни" перестало бути абстрактним ритуальним висловлюванням. Воно наповнилося конкретним змістом, багатим на подвиги українського воїнства, безліччю битв і дат. Я наполягаю - Україна ніколи більше не відзначатиме свято за військово-історичним календарем сусідньої держави. Ми будемо шанувати захисників своєї Вітчизни, а не чужої", - заявив на той момент чинний президент Петро Порошенко в ході урочистої промови до Дня Незалежності України в 2014 році.

А незабаром одним указом скасував святкування Дня захисника Вітчизни і заснував День захисника України. Через рік свято отримало статус державного, а 14 жовтня стало вихідним днем.

З цього року - День захисників і захисниць України

У липні Верховна рада України перейменувала свято на День захисників і захисниць України. Як зазначено в пояснювальній записці до закону, документ повинен сприяти збалансованому висвітленню ролі військовослужбовців обох статей у захисті країни. Оскільки багато жінок нарівні з чоловіками брали участь у захисті суверенітету і територіальної цілісності України.

Фото: з 2021 року свято перейменоване на День захисників і захисниць України (РБК-Україна)

Чому 14 жовтня?

Свято відзначається 14 жовтня не просто так. Ця дата збігається з Днем Українського козацтва, заснованим у 1999 році. Його українці відзначають одночасно з Покровою Пресвятої Богородиці - православним святом, яке користувалося великою повагою серед козаків.

Велика кількість православних церков, збудованих у княжі та козацькі часи, присвячувалися цьому святу. Церква Покрови Пресвятої Богородиці була головною на Запорізькій Січі, а 14 жовтня однією з найважливіших дат для козаків. У цей день вони проводили ради, на яких обирали нового гетьмана чи кошового отамана. У ХХ столітті козацькі традиції успадкували борці за незалежність України - Армія Української Народної Республіки та Українська повстанська армія (УПА). Саме 14 жовтня вважається днем заснування УПА.

Як відзначаємо потрійне свято

Щорічно в цей святковий день всім органам місцевого самоврядування та підприємствам пропонується вивішувати державний прапор.

14 жовтня прийнято вітати тих, хто стояв на захисті країни, служив у Збройних силах України, брав участь в АТО.

Багато традицій свята пов'язані з козацькими розвагами. Раніше в цей день проходили турніри бойових мистецтв, показові виступи на Хортиці. Однак, через загострення епідеміологічної ситуації в Запорізькій області, цього року масові заходи на острові скасовано, повідомили в Запорізькій облдержадміністрації.

До Дня захисника та захисниць України традиційно приурочені виставки військової техніки, тематичні фотовиставки, концерти, церемонії покладання квітів до меморіалів, культурні проекти.

В рамках проведення урочистих заходів цього дня за сприяння Міністерства оборони України відбудуться молитовні заходи, в яких зможуть взяти участь військовослужбовці Збройних Сил України, в тому числі в районі проведення операції Об'єднаних сил. Про це повідомила Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій (ВРЦіРО).

Як відсвяткує столиця

На честь 14 жовтня в Києві планується низка заходів:

о 10:00 відбудеться кобзарсько-лірницька Покрова 2021 у Національному центрі народної культури "Музей Івана Гончара"

о 13: 00 розпочнеться концерт Київського академічного ансамблю української музики "Дніпро" у Парку культури і відпочинку "Перемога".

13-17 жовтня на Михайлівській площі пройде спеціалізована виставка "Цифрове майбутнє армії", під час якої для жителів і гостей столиці працюватиме експозиція сучасних зразків озброєння і військової техніки

з 12 по 31 жовтня в "Київській фортеці" проходитиме виставка "Козацька слава безсмертна". Тут же до 18 жовтня працюватиме виставка "Українська повстанська армія. Будні і свята".

Скільки вихідних цього року

Цього року 14 жовтня припадає на четвер, тому в українців буде не один, а цілих чотири вихідних поспіль - з 14 по 17 жовтня включно. При цьому п'ятницю, 15 жовтня, доведеться відпрацювати в суботу, 23 жовтня.

Це стосується українців, які працюють на підприємствах, в установах та організаціях, де встановлено п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями в суботу та неділю.