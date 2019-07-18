В день выборов Украину накроет жара

Погода в Украине в день парламентских выборов, 21 июля, ожидается жаркой - столбики термометров поднимутся до +33. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение синоптика Наталки Диденко в Facebook.

По данным синоптика, в Украину с юга идет существенное повышение температуры воздуха. Диденко сообщила, что 21 июля практически всю Европу накроет сильная жара - до +40 градусов.

"21 июля в южной части Украины, на востоке и местами в центре также будет жарко, +28+33 градуса, а на остальной территории +25+30 градусов", - сообщила она.

Кроме того, по информации синоптика, завтра, 19 июля, в большинстве областей Украины ожидается до +28 градусов, на юге до +30, в западной части местами до +25 градусов.

"Дожди, местами с грозами наиболее вероятны в западных и северных областях.

Юг, восток, центр побудут в сухой солнечной погоде", - добавила она.

В Киеве завтра возможен дождь с грозой, днем потеплеет до +24+26. В течение субботы-воскресенья в Киеве ожидается до +26 +29 градусов.

Фото: facebook.com/tala.didenko

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня, 18 июля, в большинстве регионов Украины ожидается пожарная опасность 5 класса.

Также РБК-Украина сообщало, что до конца недели в Украине ожидается потепление.