День до выборов в Грузии. Приехал ли Саакашвили

Саакашвили заявил, что вернулся в Грузию

Утром 1 октября Саакашвили заявил, что вернулся в Грузию и сейчас находится в Батуми. Он также призвал своих сторонников двигаться колоннами в Тбилиси и заявил, что намерен присоединиться к одной из таких колонн.

Что говорят в Грузии

В Министерстве внутренних дел Грузии заявляют, что Саакашвили не пересекал государственную границу. На данный момент в ведомстве изучают опубликованные им видео и в ближайшее время обещают отчитаться о результатах.

О том, что Саакашвили нет в Грузии заявил и председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе, он считает, что опубликованные видео записаны не в Грузии.

Вместе с тем, член "Единого национального движения" Мурман Думбадзе заявил, что завтра в 20:05 Саакашвили официально покажут.

Что говорят в Украине

Источник РБК-Украина в силовых структурах не смог подтвердить или опровергнуть заявление Саакашвили, вместе с тем, предположил, что экс-президент Грузии из Украины не выезжал.

Что предшествовало

Саакашвили был президентом Грузии два срока, в ноябре 2013 года он уехал из страны и с тех пор не возвращался на родину. В 2015 году он лишился грузинского гражданства и на данный момент является гражданином Украины. В Грузии Саакашвили объявлен в розыск, в стране ему грозит арест.

Вместе с тем, Саакашвили неоднократно заявлял о намерении вернуться в страну. В частности, в конце сентября он опубликовал фото билета в Грузию, куда он вместе с матерью должен был прибыть вечером 2 октября.

Выборы в Грузии

Уже в эту субботу в Грузии состоятся выборы. Жители 64 городов и районов будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов - сакребуло. Участие в выборах принимают более 40 партий, в частности и партия "Единое национальное движение", основанная Саакашвили еще в 2001 году.