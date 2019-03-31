В день выборов боевики нарушили режим тишины на Донбассе

В воскресенье, 31 марта, боевики нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны.

Как сообщается, по состоянию на 12:00 российские оккупационные войска обстреляли позиции подразделений Объединенных сил. При этом запрещенное минскими соглашениями вооружение не применялось.

Противник из пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия вел огонь по украинским военным в районе населенного пункта Лебединское.

В результате обстрела ни один военный из состава Объединенных сил не пострадал.

"Наши подразделения надежно контролируют ситуацию", - добавили в ведомстве.

Напомним, за прошедшие сутки, 30 марта, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе ранения получили двое украинских военных. Вчера противник шесть раз обстрелял позиции Объединенных сил, в том числе с применением тяжелого вооружения. Обстрелы зафиксированы в районе Авдеевки, Песков, Новотошковского и Новолуганского.

Добавим, в день выборов в Украине для патрулирование Черного и Азовского морей, а также реки Дунай дополнительно назначили восемь тактических групп морской охраны. Присутствие морской охраны усилили дополнительным корабельно-катерним составом.