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В день виборів бойовики порушили режим тиші на Донбасі

Новини » Надзвичайні події    31.03.2019 - 14:15
В день виборів бойовики порушили режим тиші на Донбасі
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Ворог 1 раз обстріляв позиції ООС

У неділю, 31 березня, бойовики порушили режим припинення вогню в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони.

Як повідомляється, станом на 12:00 російські окупаційні війська обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил. При цьому заборонене мінськими угодами озброєння не застосовувалось.

Противник з кулеметів великого калібру та стрілецької зброї вів вогонь по українським військовим в районі населеного пункту Лебединське.

В результаті обстрілу жоден військовий зі складу Об'єднаних сил не постраждав.

"Наші підрозділи надійно контролюють ситуацію", - додали у відомстві.

Нагадаємо, минулої доби, 30 березня, у зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі поранення отримали двоє українських військових. Вчора противник шість разів обстріляв позиції Об'єднаних сил, в тому числі із застосуванням важкого озброєння. Обстріли зафіксовано в районі Авдіївки, Пісків, Новотошківського і Новолуганського.

Додамо, у день виборів в Україні для патрулювання Чорного і Азовського морів, а також річки Дунай додатково призначили вісім тактичних груп морської охорони. Присутність морської охорони посилили додатковим корабельно-катерним складом.

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