День украинской письменности и языка: что нужно знать о празднике

Фото: День украинской письменности (РБК-Украина)

В День украинской письменности и языка проводится диктант национального единства

9 ноября ежегодно отмечается День украинской письменности и языка. Главная традиция праздника - общенациональный радиодиктант для всех желающих. Эта акция была создана для популяризации украинского языка и проводится уже не один год подряд.

Примечательно, что праздник совпадает с днем памяти преподобного Нестора Летописца, который стоял у истоков украинской письменности и был первым историком Киевской Руси.

История украинской письменности и ее основоположника

День письменности и языка в Украине не случайно отмечают в праздник чествования памяти автора "Повести временных лет", ведь именно преподобного Нестора считают "отцом украинской словесности". Смыслом всей его жизни было книжное дело.

В 17 лет Нестор пришел в Киево-Печерскую Лавру послушником. В начале XII века он создал летопись, в которой охватил события, начиная от библейских времен и до XI века. Ее написание заняло около 20 лет. К сожалению, первоначальная редакция "Повести" утеряна, и до наших дней дошли только переработанные ее издания.

Фото: День украинского языка отмечается 9 ноября (pixabay.com/Myriams-Fotos)

Нестор также был автором писаний о житие Бориса и Глеба, Феодосия Печерского. Умер летописец в 1114 году и был канонизирован церковью в лике Преподобного.

На сегодняшний день ведутся исследования происхождения украинской письменности. Существует версия, что на территории Украины было несколько ее вариантов. В Северном Причерноморье пользовались алфавитом, похожим на греческий и латынь, а в восточных регионах – сарматскими значками, имевшими сходство с грузинской азбукой.

У древних славян существовало одновременно два алфавита - кириллица и глаголица. При этом исследователи считают, что кириллический алфавит, используемый большинством славянских народов, был создан на основе глаголицы и греческих симоволов.

Глаголица до сих пор не имеет аналогов. Предположительно, глаголица была придумана славянским просветителем Кириллом Философом для записи богослужебных текстов. Древние "Киевские листки" X века также были написаны на глаголице.

Фото: День письменности и языка в Украине (facebook.com/Vtekst)

Современный литературный украинский язык появился в XVIII веке. Первым произведением, написанным с его использованием, считается "Энеида" И.П. Котляревского. Окончательно закрепил разговорный украинский в литературных произведениях поэт Т.Г. Шевченко.

День украинской письменности и языка: как отмечают

Издавна 9 ноября (в современный День письменности и языка в Украине) родители отдавали детей в школу, затем шли в церковь, ставили свечу перед образом Нестора Летописца и молились, чтобы он помог ребенку в учебе.

В настоящее время в День письменности и языка проводятся тематические мероприятия в образовательных учреждениях, чествуют украинцев, которые вносят вклад в популяризацию языка, награждают украинские издательства. Также, начиная с 2000 года, на национальном радио проводится диктант для всех желающих проверить свои знания украинского.

Фото: В День письменности и языка в Украине пишут диктант (РБК-Украина)

С целью утверждения статуса государственного языка и поднятия его престижа, ежегодно в День письменности и языка в Украине проводится Международный конкурс им. Петра Яцика. Его организатором в 2000-м году выступил канадский меценат украинского происхождения Петр Яцик, сделавший большой вклад в финансирование развития украинской науки за рубежом.

Сначала в знаниях соревнуются на базе школ, затем районов, областей, и завершающий этап – общеукраинский уровень. В конкурсе также могут принимать участие иностранцы, владеющие украинским языком. Победители получают ценные подарки и денежные призы.

Напомним, в Тернопольской области ввели мораторий на русскоязычные книги, кино и музыку, а также объявили 2019-й годом ОУН.

Ранее мы писали о том, какие праздники ждут украинцев в ноябре 2018.

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