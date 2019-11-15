В день слушаний по импичменту штаб Трампа получил более 3 млн долларов пожертвований

Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа получил около 3:1 млн долларов пожертвований в день первых открытых слушаний в Палате представителей по импичменту. Об этом передает телеканал Fox News.

Ссылаясь на руководителя предвыборного штаба Трампа Брэда Паскала, телевидение сообщает, что всего после того, как в сентябре спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси объявила о начале процесса импичмента, штаб Трампа, собрал в течение суток 5 млн долларов пожертвований.

Также Fox News, отмечает, что в третьем квартале нынешнего года штаб Трампа и Национальный комитет Республиканской партии собрали 125 млн долларов на ведение предвыборной кампании. Всего с начала года собраны 308 млн долларов.

Отметим, что Трамп заявил о намерении баллотироваться на второй срок президентства еще в день инаугурации - 20 января 2017 года.

Напомним, американский президент Дональд Трамп записал видеообращение к гражданам своей страны. В обращении он назвал расследование в рамках импичмента мошенничеством.