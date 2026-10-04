День Сил територіальної оборони 4 жовтня: як змінилася ТрО за роки війни

Як з'явилися Сили ТрО

Територіальна оборона в Україні існувала ще до створення сучасних Сил ТрО. У 2014 році у складі Сухопутних військ почали формувати батальйони територіальної оборони. Згодом система змінювалася, а у 2018 році розпочався перехід до бригадної структури.

Важливим етапом стало ухвалення у 2021 році закону "Про основи національного спротиву". Він передбачив створення у складі ЗСУ окремого роду сил - Сил територіальної оборони.

Нова структура почала розгортатися 1 січня 2022 року. У кожній області створили бригаду ТрО, а в районах - батальйони. Також сформували чотири регіональні управління з підрозділами забезпечення.

На початку 2022 року планувалося створити 25 бригад, які мали об'єднати понад 150 батальйонів. Постійна чисельність Сил ТрО у мирний час мала становити 10 тисяч військовослужбовців, а за штатом особливого періоду - понад 130 тисяч осіб.

24 лютого 2022 року тисячі людей стали до лав ТрО

Після початку повномасштабного вторгнення до Сил територіальної оборони почали масово вступати українці, які до цього мали цивільні професії.

Серед них були фермери, підприємці, журналісти, будівельники, програмісти, лікарі, вчителі, водії, представники творчих та інтелектуальних професій. Упродовж першого місяця повномасштабної війни до лав Сил ТрО приєдналися понад 110 тисяч військових.

Тероборонівці з перших днів опинилися безпосередньо на лінії вогню. Вони разом з іншими підрозділами Сил оборони захищали Київ, Суми та Чернігів, тримали оборону Харкова, Миколаєва і Запоріжжя, воювали в Херсоні та Маріуполі, а також обороняли Бахмут. Підрозділи ТрО брали участь у звільненні Києва та півночі України.

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Чим займаються Сили ТрО зараз

Сили територіальної оборони вже давно не обмежуються завданнями з охорони своїх населених пунктів.

До їхнього складу входять піхотні та механізовані підрозділи, аеророзвідка, мінометні розрахунки. Окремий напрям - підготовка саперів. Навчальні центри також проводять підготовку командного складу та капеланів.

Серед завдань територіальної оборони, зокрема, - захист територій і населення, посилення охорони державного кордону, охорона важливих об'єктів та комунікацій, боротьба з диверсійно-розвідувальними групами, а також участь у заходах під час воєнного стану.

Водночас підрозділи ТрО беруть участь безпосередньо у бойових діях. За інформацією Міноборони, зараз вони воюють на різних ділянках російсько-українського фронту.

У червні 2026 року головнокомандувач ЗСУ повідомив про рішення масштабувати безпілотну складову у бригадах ТрО. Йдеться про посилення спроможностей у розвідці, ураженні противника та захисті визначених районів відповідальності. Також планується формування нових частин безпілотних систем для посилення оборони державного кордону на північному напрямку.

Хто служить у ТрО

Однією з особливостей Сил територіальної оборони від початку була велика кількість людей із різним цивільним та військовим досвідом.

У підрозділах служать представники десятків професій - від керівників бізнесу та лікарів до вчителів, журналістів, водіїв і музикантів.

Саме це відображає початкову ідею територіальної оборони: у разі загрози до захисту своєї громади та країни залучаються люди, які у мирному житті можуть мати зовсім інші професії.

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Символи ТрО

Один із головних символів Сил територіальної оборони - зубчастий мур. Він символізує захист дому, рідного краю та України.

На шевроні також зображений тризуб, а гасло Сил ТрО - "Готові до спротиву!".

Ще один символ ТрО - бджола. У матеріалах Сил територіальної оборони її пов'язують із працьовитістю, згуртованістю та єдністю людей, а також із готовністю захищати своє.

Символи ТрО в Україні (скриншот із сайту Сил територіальної оборони)

Коли відзначають День ТрО

День територіальної оборони України встановили у 2020 році. Його відзначають щороку в першу неділю жовтня. У 2026 році цей день припадає на 4 жовтня.

За роки повномасштабної війни Сили ТрО суттєво змінилися: від структури, яку лише почали розгортати напередодні великої війни, вони перетворилися на повноцінний компонент Сил оборони, який виконує бойові та інші завдання по всій Україні.