День Рождения Олега Сенцова: тернистый путь украинского борца за свободу

Свободу Олегу Сенцову!

Олегу Сенцову исполнилось 42 года

13 июля украинский сценарист и режиссер Олег Сенцов отмечает свой 42-й день рождения. Здесь хотелось бы написать "празднует"… только не в случае с трагическим поворотом судьбы украинского борца за свободу.

Весной 2014 года Олега Сенцова задержали российские спецслужбы по подозрению в терроризме. Так, выступивший против аннексии родного Крыма украинец поплатился за свободолюбие, открытость и пылкий характер. Даже самые близкие люди со временем отвернуться от Олега – мужа, сына и брата.

В 2015 году свет увидел сборник рассказов Олега Сенцова, которые режиссер написал еще до своего заключения. Среди коротких повестей: "Автобиография", "Собака", "Детство", "Больничка", "Школа", "Завещание", "Бабушка", "Макары". Частично основываясь на этих воспоминаниях, а также на различных интервью родных и друзей политзаключенного, STYLER подготовил короткую биографию украинского Борца за Свободу.

"Вечером – мой день рождения. Куча гостей – друзья родителей. Дарят подарки, в основном деньги – такие красивые, важные бумажки, красненькие или синенькие с профилями Ленина. Вроде бы приятно, радостно – как взрослому. Потом, утром, ты их отдаешь маме. У тебя их даже не просят, ты их сам отдаешь – так надо. Потом тебе на них что-нибудь покупают или они идут на семейные нужды, на поправку бюджета после праздничных трат – теть и дядей надо было хорошо кормить и поить. А у тебя остается чувство пустоты, обмана. И я перестал любить бумажки с профилем Ленина в свои дни рождения.

Если сейчас кто-то придет на праздник моего ребенка с деньгами вместо подарка, то я ему не завидую – я бываю иногда сам себе страшен" (Олег Сенцов, "Детство").

"Родился в понедельник, 13 числа. Наверное, оттого и жизнь проходит весело"

Олег Сенцов родился 13 июля 1976 года в Симферополе в семье воспитательницы и шофера. Будущий сценарист и писатель рос в селе, семья жила небогато: "Но плохого вспомнить нечего", – писал в своем автобиографическом рассказе Сенцов.

С детства у маленького Олега была тяга к знаниям, он много читал, а в классе был первым. Хотя сам режиссер вспоминал, что в начальных классах он "был отщепенцем; худым; били".

Со временем ситуация кардинально изменилась.

"В старших классах спорил с учителями – иногда по теме, иногда просто дерзил – раздражают люди, которые считают себя умнее других, но таковыми не являются. Влился в тусовку школы, начал дружить с хулиганами – жизнь повернулась новыми гранями. Занялся спортом, хотя врачи запрещали. Медицина от меня отказалась, а я от нее. Раскачался, закалился", – пишет Сенцов в своей "Автобиографии".

Здесь следует отметить, что в 12 лет из-за сильной простуды у Олега был полиартрит. У мальчика буквально отнялись ноги. И лишь после длительного лечения он вновь начал ходить.

После школы толкового парня из села не хотели принимать в институт в Симферополе – "престижный, на государственное отделение".

"Мальчик, ты откуда? – С деревни С… – Золотая медаль есть? – Нет. – Серебряная? – Нет. – Так что же ты хочешь? – Учиться", – вспоминал Олег Сенцов.

И все же в 1993 году Сенцову удалось поступить в Киевский государственный экономический университете, где проучился до 1998 года.

"Прошел с минимальным баллом. Самый счастливый день в моей жизни. Через полгода пришло разочарование: студенты делают вид, что учатся, преподаватели делают вид, что учат. Забил на пары. Учился – тройка-зачет. Гулял. Водился с рокерами и музыкантами. Было весело. Бедно, но весело. Так больше никогда не будет" (из воспоминаний Олега Сенцова).

"Детство начало заканчиваться. Медленно, но уверенно и бесповоротно. Кто-то пошел в армию, кто-то поехал в Город учиться, у кого-то появились другие интересы – компания распалась.

Когда я был маленький, то размер мира я считал таким, каким я его вижу – то есть мой мир ограничивался линией горизонта. Мы жили в предгорье, поэтому линия эта была не сильно далеко и вокруг почти везде была возвышенность, поэтому мир образовывал вокруг меня как бы большую чашу, ограниченную соседними горами, пригорками и полями. Мир для меня ограничивался, но не был ограничен. Он был полон, полная чаша детского счастья. Когда я был маленьким, то думал, что вечером солнце, заходящее за гору, прячется за ней в большую сетку, прикрепленную, наподобие сеток в плацкартных вагонах, к задней стенке горы. А за горой нет ничего – я ведь ничего не вижу, значит там ничего нет. И это солнце жило ночью в этой сетке, и у него было несколько маленьких солнышек – такая солнышкина семья, и им не было там скучно или тесно. Не помню, в какой момент своей жизни я понял, что этой сетки нет и что есть мир и дальше за этой горой. Не помню я и то, когда чаша этого детского мира перестала существовать. Перестала, и все. Остался только свет, свет из детства" (Олег Сенцов, "Детство").

Когда Олегу было 20 лет, умер его отец. Режиссер признается – "веселая жизнь кончилась". И хотя парень еще с 13 лет всегда где-то подрабатывал, но после смерти отца "пришлось зарабатывать".

"Работал на рынке. Гербалайф, год разводил людей на деньги. Занялся бизнесом с другом. Одолжил много денег – влетел, друг пропал. Я выжил – 96-й год".

Окончив престижный ВУЗ, Сенцов так и не пошел работать по специальности – маркетинг. По словам Олега, работать с девяти до шести – это не для него: "К вечеру поубивал бы всех сослуживцев".

Сенцов работал в компьютерных клубах, даже кибер-спортом увлекался и несколько лет профессионально играл в сетевые компьютерные игры. Был чемпионом Украины. Затем открыл крупнейший компьютерный клуб в центре Симферополя, бизнес был прибыльный.

К слову, на заработанные таким образом деньги в 2011 году Олег Сенцов снял свой первый фильм "Гамер" о геймере, занявшем второе место на чемпионате мира. На то время общий бюджет ленты составил 20 тыс. долларов. При этом все роли актеры выполняли бесплатно.

Трейлер фильма "Гамер" Олега Сенцова

Премьера ленты в одном из кинотеатров Симферополя собрала аншлаг. После успеха Сенцов закрыл свой компьютерный центр.

К созданию своего второго фильма "Носорог" про детей 1990-х Сенцов приступил в июле 2013 года, который так не успел завершить.

Удивительно, но по воспоминаниям самого режиссера и сценариста, он никогда до этого не мечтал стать киношником, хотя с детства любил кино.

"Чем старше становился, тем сильнее развивал свой художественно-кинематографический вкус, причем, как всегда, самообразованием… В школе писал сочинения. Причем всегда на отлично. После вливания в кибер-спорт начал писать о нем публицистические статьи – мысли переполняли, удержаться не смог. Сил терпеть у меня не было, а силы писать были. Вначале все получалось довольно криво, но весело. После десятка статей отточил технику и выработал свою манеру. Написал пару рассказов или эссе – сам даже точно не знаю… Хочу снимать кино. Снова переполняет, а бумага не так выразительна, как кинопленка. Пытаюсь поступить на режиссерские курсы… Не поступлю – буду пробиваться так, сам, без подготовки – не впервой", - написал Сенцов в своем коротком рассказе "Автобиография".

А вот во время воспоминаний о личной жизни Сенцов немногословен: "Более 10 лет живу с одной и той же женщиной, женат на ней же. Двое маленьких детей от нее же. Люблю всех".

Так сложилось, что жена Сенцова Алла развелась с ним в 2016 году. При этом мать Олега – Людмила Георгиевна – рассказывала, что Алла бросила общих детей и уехала в Киев, присвоив деньги, высланные украинцами в поддержку политзаключенного.

Сегодня детей Сенцова – дочка Алина (род. в 2002) и сын Владислав (род. в 2004), который страдает аутизмом – по большей части воспитывают в Крыму его мама и родная сестра.

"Я не могу, там погибают мои товарищи"

Олег Сенцов был активистом Автомайдана в Киеве. При этом мама режиссера не одобряла его выбор, очень переживала за сына и будущее внуков.

"Ну какой он террорист! То, что он был против этого режима… Я этого не понимала. Я ему говорила: Олег, смотри, у тебя двое детей; они как останутся?.. Он мне говорил: "Мама, я на майдане как комендант", - говорила российскому телеканалу "Дождь" мать Сенцова Людмила Георгиевна.

"Я не могу, там погибают мои товарищи, я не могу, - вспоминает мать Сенцова его же слова. – Я не могу ничего сказать, потому что он был в полном сознании. Это ж не сказать, что его кто-то вовлек или еще что-то. Я не могу его осудить. Я только не могу понять, как можно было оставить детей".

Вернувшись из Киева в Крым, Олег Сенцов не остановился. В 2014 году режиссер поддерживал движение за единую Украину. А также развозил продукты и предметы первой необходимости заблокированным в Крыму украинским воинским частям. Однако после захвата Крыма Россией Сенцов был задержан российскими оккупационными властями. Украинского режиссера и активиста заподозрили в террористической деятельности. Позже украинца перевезли в Москву, а со временем этапировали в следственный изолятор в "Лефортово".

Мать Сенцова со слезами на глазах вспомнила последнюю встречу с сыном в симферопольской квартире, когда Олега увозили в Москву.

"Сказала так ему: сынок, что-то я неправильно тебя растила или воспитала, что-то я сделала неправильно. И видимо его это очень задело, потому что он даже не писал мне, когда в Москве сидел. Потом я написала ему первая, когда узнала адрес. А он, оказывается, очень переживал, что я ему так сказала: "Мама, я тебе очень благодарен, что ты меня такого воспитала". А я имела в виду не деятельность его, не то, что он не согласен с режимом, я была из-за детей все. Ну как дети, вот они с такими глазищами спрашивают, где папа", - рассказывает "Дождю" Людмила Георгиевна.

Сыну Сенцова Владиславу боялись говорить о судьбе отца. И все же мальчик обо всем узнал сам, услышал по телевизору. Сын скучает по отцу. А вот старшей Алине расставание с отцом далось очень тяжело.

Пожилая женщина призналась, что за спиной соседи называют ее "матерью террориста".

При этом сестра Сенцова Галя была замужем за полковником ФСБ (до аннексии Крыма – СБУ), который давал показания на Олега.

"У меня зять ФСБ-шник, полковник, у меня старший внук ФСБ-шник. Да. И не помогло. Я не хочу об этом говорить. Они тоже ополчились. У меня вообще никого нет, чтобы поддерживали свои", - признается мать Сенцова.

Мать Олега Сенцова - Людмила Георгиевна (кадр из видео: youtube/Телеканал Дождь)

На сегодняшний день детей Олега воспитывает бабушка. Женщина очень ждет освобождения сына.

Кроме того, после того, как Алла развелась с Олегом, на постоянное воспитание его детей взяла к себе родная сестра Сенцова – Галина. При этом женщина еще до ареста родного брата не приняла его позицию.

"Дело в том, что они с женой не жили вместе еще до ареста Олега несколько лет. И сразу после того, как Олегу вынесли приговор, она развелась с ним. Что касается его родной сестры, то не только ее муж полковник ФСБ, но и сын тоже. И поэтому она с самого начала, что называется, отказалась от Олега и приняла сторону мужа. Но при этом она забрала к себе детей Олега. Дети сейчас живут у нее, а на каникулах и на выходных – у матери Олега. И это действительно страшная ситуация, что-то из далекого советского прошлого.

Более того, в деле Сенцова есть показания мужа сестры Олега, то есть его зятя. Он ничего не говорит по существу, однако он вспомнил, что однажды, еще до "референдума" (в Крыму о статусе полуострова), они сидели с Олегом на кухне, и он высказывал свое недовольство политикой Путина… И еще полковник очень странно называет Олега, брата своей жены – "бывшим братом своей жены и бывшим сыном своей тещи". И это вот, действительно, заставляет вспомнить о сталинских временах", - рассказал автор и режиссер фильма "Процесс. Российское государство против Олега Сенцова" Аскольд Куров.

Куров не знает, почему Галина пошла на такой шаг. Несмотря на свой "отказ" от родного брата, женщина разрешает его детям общаться с отцом.

"Я не знаю, не могу об этом ничего сказать. Мне не удалось встретиться с ней, тем более с ее мужем. Мне об этом рассказала двоюродная сестра Олега – по ее словам, сестра не запрещает детям общаться с Олегом, потому что Олег сейчас (ред. – 2017 год) может звонить, они могут говорить по телефону с детьми", - объяснил Аскольд Куратов.

На данный момент единственная среди родных, кто занимается активной общественной деятельностью по поддержке Сенцова, является его двоюродная сестра Наталья Каплан.

"Иногда самыми близкими оказываются не обязательно родные по крови. Она выросла на Урале, он вырос в Крыму, они не так часто встречались в детстве. Но потом, я так понимаю, они стали единомышленниками, потому что она его полностью поддерживала, а он отправлял ей читать свои сценарии, показывал свои первые короткометражки. Дело в том, что Олег везде был белой вороной, его не очень принимали. Он увлекался литературой с детства, пытался писать — мне мама показывала его детские рассказы. А потом он вдруг решил снимать кино. И для семьи он был таким странным мечтателем, который с какой-то блажью, мечтой в голове, далекий от реальности. То есть семья его долго не принимала", - пытается понять возникшую ситуацию режиссер и друг Сенцова – Аскольд Куров.

Дети Олега Сенцова - Влад и Алина (фото: из личного архива Сенцова; newtimes.ru)

А вот сама Наталья Каплан недавно написала очень проникновенный пост. Женщина дала резкий отпор "доброжелателям", которые уверяют, что она "пиарится" на заключении двоюродного брата.

"Финансовые вопросы и мой пиар на Олеге. Я очень жду, когда Олег выйдет. Да, у меня шкурный интерес. Мне крайне не хватает личного пространства и моей жизни. Сейчас я живу жизнью Олега и, честно, я за*б***сь. Моя жизнь проходит стороной и меня это угнетает. Честно, быть сестрой Олега Сенцова - это ад. Как будто, сама по себе я ничего не значу. Финансово я потеряла много, у меня была нормальная зарплата в Москве, я могла себе многое позволить, сейчас нет. Накопления ушли в самом начале ареста, когда шумихи еще не было, а деньги на адвокатов и борьбу уже были нужны. Сейчас я живу в центре Киеве в двушке. Мне просто повезло, что я снимаю ее за копейки. Машины нет, в отпуске не была 5 лет. За исключением 4 дней в Братиславе (перелет туда-обратно 400 грн) и 2 дней в Стамбуле. Время от времени влезаю в долги. Опять же, хочешь верь, хочешь не верь, дело ваше", - откровенно призналась Наталья Каплан.

Олег Сенцов: арест, суд, заключение

Олег Сенцов и Александр Кольченко

Украинского режиссера задержали российские оккупационные власти 10 мая 2014 года по подозрению в терроризме.

Чуть позже ФСБ задержали еще троих подозреваемых: Алексея Чирния, Геннадия Афанасьева, Александра Кольченко. Всех их обвинили в подготовке террористических актов в Крыму, в частности в Симферополе, Севастополе и Ялте. Именно Сенцову и еще троим задержанным инкриминировали осуществление весной 2014 года взрывов самодельных взрывных устройств возле "мемориала Вечного огня" и памятника Ленину в Симферополе, а также поджогов офисов общественной организации "Русская община Крыма" и представительства партии "Единая Россия" в Симферополе.

Кроме того, российская сторона также заверила, что все задержанные состоят в "Правом секторе". Однако в самой же запрещенной в России организации эту информацию опровергли.

В июле 2015 года в Северо-Кавказском окружном военном суде в Ростове-на-Дону началось судебное следствие по делу Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко.

Сенцов не признавал себя виновным и все инкриминируемые ему преступления назвал политически сфабрикованными. Более того, Сенцов и Кольченко сообщили о применении к ним пыток во время допросов. Украинских политзаключенных не только жестоко избивали, но также душили пакетами и угрожали изнасилованием.

"Надевают мешок на голову, немножко бьют… И через полчаса ты уже готов отречься от всех своих убеждений, оговорить себя в чем угодно, оговорить других людей, чтобы перестали бить ", - признался на суде Олег Сенцов.

Следует отметить, что предъявленные обвинения Сенцову и Кольченко были основаны на показаниях Геннадия Афанасьева и Алексея Чирния, которые сразу после ареста стали сотрудничать со следствием. И все же Афанасьев заявил, что данные им на стадии следствия показания были даны под принуждением.

25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил Сенцова к 20 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, Александру Кольченко было назначено 10 лет колонии строгого режима.

Олег Сенцов: последние слова на суде

"Трусость – самый главный, самый страшный грех на земле. Предательство – это такая частная форма трусости. Большое предательство начинается иногда с маленькой такой трусости... Когда тебе надевают мешок на голову, немножко бьют, и через полчаса ты уже готов отречься от всех своих убеждений, оговорить себя в чем угодно, оговорить других людей, только чтобы перестали бить. Я не знаю, чего могут стоить твои убеждения, если ты не готов за них пострадать или умереть", - сказал во время своей последней встрече на суде Олег Сенцов.

Незаконное наказание Олег Сенцов отбывает в исправительной колонии №8 "Белый медведь" в городе Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ).

"Объявляю бессрочную голодовку с 14 мая 2018 года"

В мае 2018 года украинский режиссер Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку. При этом режиссер обещает ее завершить только при условии освобождения 64 украинских политзаключенных, которые также отбывают заключения в России.

При этом Сенцов не потребовал собственного освобождения!

"Я, Сенцов Олег, гражданин Украины, незаконно осужденный российским судом и находящийся в колонии города Лабытнанги, объявляю бессрочную голодовку с 14 мая 2018 года. Единственным условием ее прекращения является освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся на территории РФ. Разом та до кінця! Слава Україні!" – написал Сенцов в записке, которую передал через адвоката Дмитрия Динзе.

Записка Олега Сенцова, где она объявляет бессрочную голодовку

Режиссер отказался от продуктовых передач и употребляет минимальное количество еды.

После объявления голодовки Сенцова перевели в одиночную камеру. При этом его адвокат уверил, что за состоянием здоровья Олега следят медики.

Вскоре в российских СМИ стала появляться информация, что Сенцова могут перевести на принудительное кормление. Хотя согласно международному законодательству, прием пищи против собственной воли является пыткой.

Администрация самой же колонии уверят, что не применяет к Сенцову принудительного кормления, мол, режиссеру "назначена и проводится поддерживающая терапия, направленная на поддержание основных функций органов и систем организма".

Однако к политзаключенному все еще не пускают украинского омбудсмена Людмилу Денисову.

"Олег Сенцов жив, он продолжает борьбу, хотя ему очень трудно. Он искренне надеется, что освобождение близко, и не только его освобождение. Просит обходиться без манипуляций и лжи. Считает, что нужно говорить правду и не париться о последствиях, только так возможна победа. Просит не акцентировать все на нем и не делать из него главного политзаключенного, а распределять силы на всех узников. Сильно постарел и похудел. Говорили о многом, расставаться было трудно, я понимаю, почему он так долго отказывался от свиданий", - сообщила 5 июля двоюродная сестра Сенцова Наталья Каплан.

Борьба Олега Сенцова за справедливость продолжается!

Свободу Олегу Сенцову и другим украинским политзаключенным!