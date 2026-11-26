День подяки (Thanksgiving Day) у США цього року відзначають у четвер, 26 листопада. Це одне з головних сімейних свят країни, коли мільйони американців збираються за спільним столом, дякують за важливі події року та проводять час із близькими.

РБК-Україна розповідає, коли відзначають День подяки, звідки походить це свято та які традиції з ним пов'язані.

Коли святкують День подяки

Велика українська енциклопедія пише, що у США День подяки (Thanksgiving Day) щороку відзначають у четвертий четвер листопада. Це державне свято та офіційний вихідний, який американці традиційно проводять із родиною та друзями.

У Канаді День подяки припадає на другий понеділок жовтня. В інших країнах також є свята з подібним змістом, присвячені вдячності за врожай і добробут.

Історія Дня подяки: від колоністів до національного свята

Найвідоміша історія походження американського Дня подяки пов'язана з подіями 1621 року. За даними Кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн КНУ ім. Т. Шевченка, тоді англійські переселенці з Плімутської колонії влаштували спільне святкування врожаю з представниками корінного народу вампаноагів.

Колоністи прибули до Нового світу у 1620 році та пережили важку зиму. Вижити їм допомогла підтримка місцевих жителів, які поділилися знаннями про місцевість і способи вирощування їжі. Після першого врожаю переселенці запросили вампаноагів на триденне святкування з молитвами та спільною трапезою.

За переказами, колоністи приготували диких птахів, а представники корінного народу принесли оленину, рибу та овочі. Водночас історики зауважують, що достеменно невідомо, чи йшлося саме про індиків, які сьогодні стали головним символом свята.

Цю подію часто називають першим Днем подяки, хоча традиції подячних свят існували в різних народів задовго до неї. Зокрема, у європейських країнах проводили релігійні служби на знак вдячності за врожай, перемогу або порятунок від лиха.

У 1789 році перший президент США Джордж Вашингтон проголосив 26 листопада Днем національної подяки. Однак тоді свято ще не мало єдиної дати для всієї країни.

Важливий крок зробив президент Авраам Лінкольн. У 1863 році, під час Громадянської війни, він оголосив День подяки національним святом, яке мали відзначати в останній четвер листопада. Ідея полягала також у тому, щоб об'єднати американців у складний для країни період.

Остаточно сучасну дату закріпили у 1941 році. Після дискусій щодо перенесення свята Конгрес США встановив його на четвертий четвер листопада.

Які традиції має День подяки

Головна традиція свята - сімейна вечеря. Родичі та друзі часто долають великі відстані, щоб зібратися за одним столом. Перед трапезою учасники можуть по черзі розповісти, за що вони вдячні цього року.

Меню традиційного американського Дня подяки зазвичай включає:

запечену індичку - головну страву свята;

журавлиний соус;

картоплю та інші овочеві гарніри;

гарбузовий пиріг на десерт.

Окрім родинної вечері, у США проводять масштабні публічні заходи. Один із найвідоміших - парад Macy's у Нью-Йорку. Його особливістю стали величезні надувні фігури персонажів мультфільмів і телешоу, які проходять вулицями міста.

Ще одна незвична традиція - символічне помилування індика президентом США. Церемонію в Білому домі проводять із 1947 року: обраному птаху дозволяють не стати святковою вечерею, а провести решту життя на фермі.

Цьогоріч президент США Дональд Трамп напередодні Дня подяки оголосив про офіційне помилування двох індиків - Свободи (Freedom) та Пір'я (Feathers). Як повідомляє BBC, під час церемонії на галявині Білого дому він зачитав характеристики птахів, зокрема їхню вагу, розміри та розмах крил, після чого надав їм "повне та всеосяжне помилування". Тепер індики житимуть на фермі у штаті Техас.

День подяки також пов'язаний із початком сезону різдвяних покупок. Наступного дня після свята у США проходить Чорна п'ятниця - один із найбільших днів розпродажів у році.

Як День подяки відзначають у Канаді та Україні

Канадська традиція має власну історію. Одне з найдавніших відомих святкувань на території сучасної Канади відбулося у 1578 році. Тоді експедиція англійського мореплавця Мартіна Фробішера провела подячну церемонію після тривалої подорожі.

Згодом на традицію вплинули французькі та інші європейські переселенці. У 1957 році парламент Канади офіційно закріпив святкування Дня подяки у другий понеділок жовтня.

В Україні також існували традиції подяки за врожай. Зокрема, після завершення жнив відзначали обжинки. Сучасне святкування Дня подяки поширене передусім у протестантських громадах.

Перший Всеукраїнський День подяки відбувся у Києві 7 жовтня 2006 року за участі представників різних християнських церков. Згодом масштабні заходи проводили на Майдані Незалежності та в інших містах. У 2017 році свято знову зібрало велику кількість учасників у центрі столиці.