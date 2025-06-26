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День Петра і Павла: які прикмети і традиції українці зберігали сторіччями

Четвер 26 червня 2025 10:00
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День Петра і Павла: які прикмети і традиції українці зберігали сторіччями Які існували важливі народні традиції та прикмети на Петра і Павла (фото: Getty)
Автор: Фелікс Коркін

День Петра і Павла, що припадає на 29 червня, завжди вважався в Україні символом "вершини літа" - часу підготовки до сіножатей, завершення петрівського посту й початку активної польової роботи. Разом з цим святом збереглося багато важливих народних обрядів і прикмет.

РБК-Україна розповідає про різноманітні та цікаві українські традиції та обряди, пов'язані з днем Петра і Павла.

Святкові обряди в Карпатах

У Карпатах у цей день пастухи збирали тварин і йшли на вигін - у "петрівник". Гуцули приносили традиційні пиріжки з сиром, відомі як мандрики або персвертаники, які готували самі ж і згодом пригощали гостей.

Після трапези часто влаштовували змагання, танці й забави - свято мало як релігійний, так і розважальний характер. Юнакам дозволяли добути перший надій молока і продати його: виручені кошти йшли на їхні потреби.

Обрядові канави та мандрики

Напередодні свята підлітки викопували квадратні канавки, щоб опустити туди ноги й улаштовуючи навколо імпровізований стіл - скатертина, мандрики, капустяні й сирні смаколики, а також безалкогольну наливку.

Цей обряд мав нагадувати про очищення, єднання й щедрість - кожен ділився найкращим з дому. Часто господині самі готували мандрики зі сметани, сиру та яєць. Страви ці несли і до церкви на освячення.

Ритуальні страви й освячення

З ячменю нового врожаю випікали обрядовий хліб, званий Божою просфорою, який відносили до церкви - священник ламав його й роздавав присутнім. Цей жест висловлював подяку апостолу Петру за завершення літнього посту.

Також основною святковою стравою були сирні бабки - ще одна альтернатива мандрикам, які, за переказами, любили самі Петро й Павло. У багатьох регіонах ці страви стали символом відродження літа та родючості.

День Петра і Павла: які прикмети і традиції українці зберігали сторіччямиПетра і Павла - це "вершина літа" (фото: Getty)

Народні прикмети й вірування

Народні прикмети на День Петра і Павла дуже різноманітні:

  • тепла й безхмарна погода віщувала врожай,
  • дощ - багатий медоносний сезон,
  • ранковий туман - багато грибів, а жарке - продовження спеки ще на 40 днів,
  • якщо не спати в ніч на свято - весь рік будеш веселим і здоровим,
  • якщо святковий день холодний - прогноз був на нестатки.

Заборони та повір’я

Цей день був священним, тож заборонялося працювати на полі або в саду - земля нібито набирала силу й потребувала відпочинку.

Не дозволялося сідати на поріг або підіймати речі - боялися образити святих. А також не можна було вступати в шлюб - вважалося, що молодята накличуть біду.

Було неприпустимо їсти свіжі ягоди, щоб не притягнути самотність і нещастя: випадково зірваний плід радили віднести до церкви й пригостити нужденних.

Весілля, зцілення й народні свята

Після свята Петра і Павла починався активний період весіль, адже вважалося, що ті шлюби, що укладені в цей час, будуть щасливими й міцними. Вірили, що молитви святим допомагають у зціленні від гарячкових хвороб та душевних хвилювань.

Також до святих зверталися моряки й підприємці - Петра вважали покровителем моряків, Павла - ділових людей. Молитва цим апостолам означала надію на захист у справах і на воді, й у промислі.

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При написанні використовувалися наступні джерела: матеріали сайтів "Етнохата" та "Українські традиції".

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