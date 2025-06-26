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День Петра и Павла: какие приметы и традиции украинцы хранили столетиями

Четверг 26 июня 2025 10:00
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День Петра и Павла: какие приметы и традиции украинцы хранили столетиями Какие существовали важные народные традиции и приметы на Петра и Павла (фото: Getty)
Автор: Феликс Коркин

День Петра и Павла, приходящийся на 29 июня, всегда считался в Украине символом "вершины лета" - времени подготовки к сенокосам, завершения петровского поста и начала активной полевой работы. Вместе с этим праздником сохранилось много важных народных обрядов и примет.

РБК-Украина рассказывает о разнообразных и интересных украинских традициях и обрядах, связанных с днем Петра и Павла.

Праздничные обряды в Карпатах

В Карпатах в этот день пастухи собирали животных и шли на выгон - в "петровник". Гуцулы приносили традиционные пирожки с сыром, известные как мандрики или персвертаники, которые готовили сами же и впоследствии угощали гостей.

После трапезы часто устраивали соревнования, танцы и забавы - праздник имел как религиозный, так и развлекательный характер. Юношам позволяли добыть первый надой молока и продать его: вырученные средства шли на их нужды.

Обрядовые канавы и мандрики

Накануне праздника подростки выкапывали квадратные канавки, чтобы опустить туда ноги и устраивая вокруг импровизированный стол - скатерть, мандрики, капустные и сырные вкусности, а также безалкогольную наливку.

Этот обряд должен был напоминать об очищении, единении и щедрости - каждый делился лучшим из дома. Часто хозяйки сами готовили мандрики из сметаны, творога и яиц. Блюда эти несли и в церковь на освящение.

Ритуальные блюда и освящение

Из ячменя нового урожая выпекали обрядовый хлеб, называемый Божьей просфорой, который относили в церковь - священник ломал его и раздавал присутствующим. Этот жест выражал благодарность апостолу Петру за завершение летнего поста.

Также основным праздничным блюдом были сырные бабки - еще одна альтернатива мандрикам, которые, по преданию, любили сами Петр и Павел. Во многих регионах эти блюда стали символом возрождения лета и плодородия.

День Петра и Павла: какие приметы и традиции украинцы хранили столетиямиПетра и Павла - это "вершина лета" (фото: Getty)

Народные приметы и верования

Народные приметы на День Петра и Павла очень разнообразны:

  • теплая и безоблачная погода предвещала урожай,
  • дождь - богатый медоносный сезон,
  • утренний туман - много грибов, а жаркое - продолжение жары еще на 40 дней,
  • если не спать в ночь на праздник - весь год будешь веселым и здоровым,
  • если праздничный день холодный - прогноз был на недостаток.

Запреты и поверья

Этот день был священным, поэтому запрещалось работать на поле или в саду - земля якобы набирала силу и нуждалась в отдыхе.

Не разрешалось садиться на порог или поднимать вещи - боялись обидеть святых. А также нельзя было вступать в брак - считалось, что молодожены накликают беду.

Было недопустимо есть свежие ягоды, чтобы не привлечь одиночество и несчастье: случайно сорванный плод советовали отнести в церковь и угостить нуждающихся.

Свадьбы, исцеления и народные праздники.

После праздника Петра и Павла начинался активный период свадеб, ведь считалось, что те браки, которые заключены в это время, будут счастливыми и крепкими. Верили, что молитвы святым помогают в исцелении от лихорадочных болезней и душевных волнений.

Также к святым обращались моряки и предприниматели - Петра считали покровителем моряков, Павла - деловых людей. Молитва этим апостолам означала надежду на защиту в делах и на воде, и в промысле.

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При написании использовались следующие источники: материалы сайтов "Этнохата" и "Украинские традиции".

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