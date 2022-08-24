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День Независимости: поддержка решения 1991 года среди украинцев выросла почти до 100%

Новина українською →
Украина, Среда 24 августа 2022 10:24
День Независимости: поддержка решения 1991 года среди украинцев выросла почти до 100% Фото: Независимость Украины поддерживают почти 100% граждан  (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Если бы сегодня стоял выбор поддержать провозглашение Независимости Украины, то абсолютное большинство (86% однозначно и 11% скорее) сделали это. Поддержка выросла до исторического максимума и превысила уровень 1991 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос с 80 до 97% по сравнению с 2012 годом - с 62 до 97%.

День Независимости: поддержка решения 1991 года среди украинцев выросла почти до 100%

Опрос проведен 17-18 августа 2022 года по всей Украине за исключением временно оккупированных Россией территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь Выборочная совокупность: 1000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.

Напомним, на референдуме 1 декабря 1991 года 90,3% проголосовавших поддержали Акт провозглашения независимости Украины.

Отметим, во время войны украинцы значительно улучшили оценку перспектив развития Украины. В мае 2022 года по сравнению с концом прошлого года количество оптимистов выросло в шесть раз - с 13% до 76%.

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