День Независимости: Google посвятил новый doodle Украине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылой на Google .

На новом doodle изображены национальные символы Украины: трезубец в виде сокола и флаг.

Как известно, 24 августа Украина отмечает главный праздник – День Независимости. Впервые он проходит в условиях полномасштабной войны, а все торжества отменены из-за угрозы ракетных атак по Киеву.

Подробнее о знаковых событиях в нашей стране за период ее независимости - читайте в материале "С 90-х до сегодняшнего дня. Непокоренные украинцы отмечают День Независимости".

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