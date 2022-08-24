День Независимости: Google посвятил новый doodle Украине

Американская компания Google выпустила новый doodle, который посвятили Дню Независимости Украины. Автором рисунка стала харьковская художница Ольга Штонда.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылой на Google.
На новом doodle изображены национальные символы Украины: трезубец в виде сокола и флаг.
Как известно, 24 августа Украина отмечает главный праздник – День Независимости. Впервые он проходит в условиях полномасштабной войны, а все торжества отменены из-за угрозы ракетных атак по Киеву.
Подробнее о знаковых событиях в нашей стране за период ее независимости - читайте в материале "С 90-х до сегодняшнего дня. Непокоренные украинцы отмечают День Независимости".
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