День Незалежності: Google присвятив новий doodle Україні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Google .

На новому doodle зображені національні символи України: тризуб у вигляді сокола і прапор.

Як відомо, 24 серпня Україна відзначає головне свято – День Незалежності. Вперше він проходить в умовах повномасштабної війни, а всі урочистості скасовані через загрозу ракетних атак по Києву.

Детальніше про знакові події в нашій країні за період її незалежності - читайте в матеріалі "З 90-х до сьогоднішнього дня. Нескорені українці відзначають День Незалежності".

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.