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День Незалежності: Google присвятив новий doodle Україні

Фото: пошуковик Google (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Американська компанія Google випустила новий Doodle, який присвятили Дню Незалежності України. Автором малюнка стала харківська художниця Ольга Штонда.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Google.

На новому doodle зображені національні символи України: тризуб у вигляді сокола і прапор.

Як відомо, 24 серпня Україна відзначає головне свято – День Незалежності. Вперше він проходить в умовах повномасштабної війни, а всі урочистості скасовані через загрозу ракетних атак по Києву.

Детальніше про знакові події в нашій країні за період її незалежності - читайте в матеріалі "З 90-х до сьогоднішнього дня. Нескорені українці відзначають День Незалежності".

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