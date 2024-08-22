День Незалежності: українці назвали свої почуття щодо майбутнього країни

Серед почуттів, які респонденти відчувають стосовно майбутнього України, однозначно превалює надія (61%), за нею йдуть тривога (40%) та оптимізм (33,5%).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування фонду " Демократичні ініціативи " та Центру Разумкова.

За даними опитування, страх відчувають 21% респондентів, розгубленість - 20%.

Наразі 40% українців вважають, що події розвиваються у правильному напрямі (було 49% у 2023 році), тоді як 37% вважають цей напрям неправильним.

Абсолютна більшість респондентів хоче будувати своє майбутнє життя в Україні (86%), причому основна частка серед них демонструє однозначну налаштованість залишатися в Україні (59%).

Опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова проводилося з 8 по 15 серпня 2024 року серед 2017 респондентів лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.