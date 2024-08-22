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День Незалежності: українці назвали свої почуття щодо майбутнього країни

Україна, Четвер 22 серпня 2024 11:11
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День Незалежності: українці назвали свої почуття щодо майбутнього країни Фото: українці відчувають надію (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Серед почуттів, які респонденти відчувають стосовно майбутнього України, однозначно превалює надія (61%), за нею йдуть тривога (40%) та оптимізм (33,5%).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова.

За даними опитування, страх відчувають 21% респондентів, розгубленість - 20%.

День Незалежності: українці назвали свої почуття щодо майбутнього країни

Наразі 40% українців вважають, що події розвиваються у правильному напрямі (було 49% у 2023 році), тоді як 37% вважають цей напрям неправильним.

День Незалежності: українці назвали свої почуття щодо майбутнього країни

Абсолютна більшість респондентів хоче будувати своє майбутнє життя в Україні (86%), причому основна частка серед них демонструє однозначну налаштованість залишатися в Україні (59%).

День Незалежності: українці назвали свої почуття щодо майбутнього країни

Опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова проводилося з 8 по 15 серпня 2024 року серед 2017 респондентів лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, підтримка незалежності продовжує залишатися на історичному максимумі за останні 23 роки соціологічних досліджень. Якби референдум щодо проголошення державної незалежності України відбувався сьогодні, то абсолютна більшість українців (85%) підтримали б незалежність.

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