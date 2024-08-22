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День Независимости: украинцы назвали свои чувства по поводу будущего страны

Украина, Четверг 22 августа 2024 11:11
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День Независимости: украинцы назвали свои чувства по поводу будущего страны Фото: украинцы испытывают надежду (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Среди чувств, которые испытывают респонденты относительно будущего Украины, однозначно превалирует надежда (61%), за ней следуют тревога (40%) и оптимизм (33,5%).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова.

По данным опроса, страх испытывают 21% респондентов, растерянность – 20%.

День Независимости: украинцы назвали свои чувства по поводу будущего страны

Сейчас 40% украинцев считают, что события развиваются в правильном направлении (было 49% в 2023 году), в то время как 37% считают это направление неправильным.

День Независимости: украинцы назвали свои чувства по поводу будущего страны

Абсолютное большинство респондентов хочет строить свою будущую жизнь в Украине (86%), причем основная доля среди них демонстрирует однозначное настроение оставаться в Украине (59%).

День Независимости: украинцы назвали свои чувства по поводу будущего страны

Опрос фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова проводился с 8 по 15 августа 2024 среди 2017 респондентов только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, поддержка независимости продолжает оставаться на историческом максимуме за последние 23 года социологических исследований. Если бы референдум по провозглашению государственной независимости Украины проходил сегодня, то абсолютное большинство украинцев (85%) поддержали бы независимость.

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