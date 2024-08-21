День Незалежності : соціологи показали, як і змінилося ставлення українців до УРСР

Як зазначають соціологи, у 2013 році думки українців з цього питання ділилися практично порівну – 40% вважали, що Україна все-таки мала певну державність, натомість 36% дотримувалися погляду, що Україна була позбавлена державності, решта не змогли однозначно визначитися.

Коментар КМІС

Як зазначив заступник директора КМІС Антон Грушецький, процеси декомунізації та деколонізації стосуються не лише зміни публічних символів (як-от назви населених пунктів чи вулиць), а також самої свідомості громадян.

"Перегляд історичних трактувань минулого України є важливим, оскільки дозволяє нарешті відкинути фальсифіковані наративи, які нав’язувалися українцям упродовж багатьох поколінь, та віднайти зрештою справжню історію України", - сказав він.

На його думку, опитування показує позитивні зміни в поглядах українців, проте до консенсусу шлях ще далекий.

"Якщо говорити про питання державності України в часи СРСР, не в останню чергу відсутність консенсусу серед громадян є наслідком відсутності консенсусу як серед фахових істориків, так і серед політичних еліт України. Вочевидь, українському суспільству та державним інституція ще належить виробити об’єктивний, справедливий та консенсусний погляд на історію України періоду СРСР", - додав соціолог.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування упродовж 16-22 травня 2024 року. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України.