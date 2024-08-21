День Независимости: социологи показали, как изменилось отношение украинцев к УССР

Как отмечают социологи, в 2013 году мнения украинцев по этому вопросу делились практически поровну – 40% считали, что Украина все-таки имела определенную государственность, 36% придерживались взгляда, что Украина была лишена государственности, остальные не смогли однозначно определиться.

Комментарий КМИС

Как отметил заместитель директора КМИС Антон Грушецкий, процессы декоммунизации и деколонизации касаются не только изменения публичных символов (например названия населенных пунктов или улиц), а также самого сознания граждан.

"Пересмотр исторических трактовок прошлого Украины важен, поскольку позволяет наконец отбросить фальсифицированные нарративы, которые навязывались украинцам на протяжении многих поколений, и найти в конечном итоге настоящую историю Украины", - сказал он.

По его мнению, опрос показывает положительные изменения во взглядах украинцев, однако до консенсуса путь еще далек.

"Если говорить о вопросах государственности Украины во времена СССР, не в последнюю очередь отсутствие консенсуса среди граждан является следствием отсутствия консенсуса как среди профессиональных историков, так и среди политических элит Украины. Очевидно, украинскому обществу и государственным институтам еще предстоит выработать объективный, справедливый" и консенсусный взгляд на историю Украины периода СССР", – добавил социолог.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос в течение 16-22 мая 2024 года. В выборку не включались жители территорий, временно не контролируемые властями Украины.