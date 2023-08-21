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День Незалежності: у Києві та Полтавській області заборонили проводити масові заходи

Фото: Ілюстративне фото (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Дмитро Браславський

У Києві та Полтавській області заборонили проводити масові заходи через загрозу можливого посилення ворожих обстрілів напередодні Дня Незалежності України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви міського голови Києва Віталія Кличка та глави Полтавської ОВА Дмитра Луніна.

Ситуація в Києві

"Оскільки, з міркувань безпеки, місто не планує масових заходів до Дня Незалежності України, видав окреме доручення заступникам голови КМДА, головам столичних райдержадміністрацій не допускати погодження проведення недержавних масових заходів релігійного, культурно-просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру на території столиці 23 та 24 серпня", - йдеться у повідомленні.

Кличко також звернувся до керівників Головних управлінь Національної поліції та ДСНС в місті Києві для вжиття додаткових заходів щодо охорони громадського порядку та безпеки учасників відзначення Дня Державного Прапора України, Дня Незалежності України, запланованих на державному рівні.

"Усіх киян та гостей столиці закликаю в ці дні бути максимально уважними та обережними і не нехтувати сигналами повітряної тривоги", - додав очільник міста.

Ситуація в Полтавській області

Глава області повідомив, що з 21 серпня заборонені масові заходи. Таке рішення ухвалили на Раді оборони області у зв'язку з можливим посиленням ворожих обстрілів. Дата скасування такого обмеження буде узгоджена на наступному засіданні. 

"Вчергове наголошую - ніколи не нехтуйте своєю безпекою. У разі оголошення повітряної тривоги прямуйте в найближче укриття!", - додав Лунін.

День Незалежності у 2023 році

Масових заходів до Дня Незалежності України 24 серпня цього року у Києві не планують.Проте Хрещатик перекриють на тиждень. Це пов'язано з тим, що у столиці до Дня Незалежності планують провести виставку підбитої техніки російської армії.

Також в Україні під час війни скасовано святкові дні, передбачені Кодексом законів про працю (КЗпП). Через війну додаткового вихідного на День Незалежності не буде.

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