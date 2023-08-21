ua en ru
Пн, 21 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

День Незалежності: чи будуть в Україні додаткові вихідні

Новость на русском →
Україна, Понеділок 21 серпня 2023 11:05
День Незалежності: чи будуть в Україні додаткові вихідні Фото: вихідних не буде (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

В Україні під час війни скасовано святкові дні, передбачені Кодексом законів про працю (КЗпП). Через війну додаткового вихідного на День Незалежності не буде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на закон "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану".

Також під час війни не діє норма про перенесення Кабміном робочих днів, якщо святковий день випаде на четвер чи вівторок. Цього року День Незалежності випаде на четвер. Тому в умовах мирного часу було б чотири вихідні дні поспіль - з 24 по 27 серпня, а вихідний відпрацьовували б в одну з наступних субот.

Ухвалений Верховною радою у березні 2022 року закон суттєво змінив трудове законодавство, оскільки під час воєнного стану запроваджуються обмеження прав і свобод людини та громадянина, передбачених Конституцією. Законом скасовано усі святкові дні.

День Незалежності

Популярність Дня Незалежності в Україні значно зросла після 2022 року. Якщо до повномасштабної війни з Росією його цінували лише 37% населення, а зараз 63%, тобто на 26 процентних пунктів більше.

Масових заходів до Дня Незалежності України 24 серпня цього року у Києві не планують.Проте Хрещатик перекриють на тиждень. Це пов'язано з тим, що у столиці до Дня Незалежності планують провести виставку підбитої техніки російської армії.

Читайте РБК-Україна в Google News
День незалежності України свята
NEWS
ЗСУ минулого тижня звільнили ще 3 кв. км довкола Бахмута, - Маляр
ЗСУ минулого тижня звільнили ще 3 кв. км довкола Бахмута, - Маляр
DAILY
Чому на Заході не вірять в успіх літнього наступу ЗСУ і чого чекати від подій на фронті
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Чому на Заході не вірять в успіх літнього наступу ЗСУ і чого чекати від подій на фронті